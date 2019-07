Andrea Torres, magpapainit gabi-gabi sa ‘The Better Woman’ ng GMA-7

Mas lalong naging conscious sa kanyang figure ang Kapuso actress na si Andrea Torres dahil si Derek Ramsay ang kapareha niya sa bagong teleserye ng GMA-7 na The Better Woman.

Ani Andrea, kailangang i-maintain niya ang vital stats na 36-25-36 dahil seksi ang leading man niyang si Derek. Nakakahiya din daw kung tumaba siya ipinapalabas ang The Better Woman .

Walang salt, sugar at bawas sa carbs ang mga kinakain ngayon ni Andrea. Tuluy-tuloy din ang pagwo-workout niya para mapanatili ang best shape ng body.

Sa The Better Woman ay makikita ang kaseksihan ni Andrea na gaganap ng dual role. Sa teaser ay nagpo-pole dancing si Andrea na tila tinutukso ang audience. Siyempre pa, dahil dual role, isang bad girl at good girl ang kanyang character.

Dapat din daw abangan ang underwater scene nina Derek at Andrea nakahit nasa ilalim sila ng tubig ay tiyak na magpapainit sa pakiramdam ng televiewers. Wow naman.

La Boka

by Leo Bukas