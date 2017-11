Andrea Torres, iniintriga dahil sa pagiging absent sa Bubble Gang sexy pictorial!

TUNAY NA MALUPET ang Bubble Gang. Officially ay ito ang longest-running gag show sa Pilipinas at hanggang ngayon ay tinatangkilik pa rin ito ng mga manonood. Napatunayan na rin na isa ito sa mga programa na nakapag-produce ng talented artists mapa-lalaki man o babae.

Sa Bubble Gang unang nagpabida ng kagandahan at kaseksihan sina Ara Mina, Assunta de Rossi, Diana Zubiri, Francine Prieto, Rufa Mae Quinto among others. Alam naman natin na ang mga nabanggit ang ilan sa mga sikat na bebots during their time.

Sa kanilang ika-22th anniversary, isang bagong breed ng sexy comedians ang featured sa cover ng sikat na men’s magazine. Nasa cover ngayon sina Kim Domingo, Chariz Solomon, Jackie Rice, Arra San Agustin, Denise Barbacena, Arny Ross, Lovely Abella at Valeen Montenegro.

Ang tanong ng mga loyal ka-bubble: Nasaan si Andrea Torres?

Sa isang panayam ay may panghihinayang na sinambit ni Andrea na naging busy ito sa Alyas Robin Hood kaya hindi siya available para sa pictorial. Ang ilan naman daw sa mga kasama niya sa gag show ay humingi pa ng tips sa kanya ng kung ano ang gagawin. Sexy but very playful ang kinalabasan ng pictorial na tipong gusto mo na rin maki-pajama party sa kanila.

May ilang intrigero na nagtatanong kung ayaw nga bang makasama ni Andrea ang mga kaibigan sa photo shoot dahil nag-solo cover na ito sa nasabing magazine? Si Kim Domingo naman daw ay busy sa pagiging kontrabida ni Marian Rivera sa Super Ma’am at si Valeen Montenegro naman daw ay main villain din kay Heart Evangelista sa My Korean Jagiya. Bakit nga ba absent ang bida ng Alyas Robin Hood?

Samantala, tuloy lang ang pagdating ng blessings kay Andrea. Balik-tambalan sila ni Mike Tan sa bagong programa ni Manny Pacquiao na “Stories for the Soul” na nagkaroon ng pilot episode last Saturday night. Siya rin ang third wheel sa MMFF 2017 entry na “Meant to Beh” with Vic Sotto and Dawn Zulueta. May pasilip din ito na kuha sa kanyang latest endorsement shoot.

May balita na malapit na rin daw magpaalam sa ere ang Alyas Robin Hood and frankly speaking, isa si Andrea sa inaabangan sa show dahil maliban sa sexy ay may angas talaga ito. Deserving ang dalaga sa mga projects na nakukuha niya ngayon, but we wish to see her on the big screen. Petmalu!