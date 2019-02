Andrea Brillantes pranks her ‘Kadenang Ginto’ co-stars!

ang mga viewers ng Kapamilya Gold teleserye na ‘‘ sa karakter nibilang si Marga, pero hindi maipagkakaila na napakalakas ng dalaga sa mga netizens. Sa katunayan, isa siya sa top 10 Pinoy celebrities na maraming subscribers sa YouTube. More than a million lang naman ang followers ng bagets!

For her latest prank video, ang mga kasamahan sa Kadenang Ginto ang sinubukan nitong pakainin ng chips na kunwari ay homemade pero ang totoo ay ito ay nuknukan ng anghang! Ilan sa mga nabiktima ni Andrea ay sina Francine Diaz, Adrian Alandy, Kim Molina, Albert Martinez at Beauty Gonzales. Watch na!