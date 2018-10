ANDI EIGENMANN, TAKOT SA MGA MULTO

PAGDATING sa mga horror movies, marami-rami na rin ang nagawa ni Andi Eigenmann.

Una ay ang isang episode sa Regal Films Shake, Rattle and Roll, ang pelikula na Tragic Theater kung saan na-posses siya ng demonyo at ang latest ay ang All Souls Night kung saan makakasama naman niya sina Yayo Aguila at Allan Paule just in time sa Halloween na showing na sa darating na Wednesday, October 31.

We’ve learned gusto pala ni Andi ang mga horror movies na noong kabataan niya, she enjoys watching with her family ng ganitong genre ng pelikula.

“You get a different feeling when you watch something eerie.

“Yong excitement, andudun. Magsisigawan kayo. Magugulat,” kuwento niya during the media conference ng pelikula niya na produced ng Viva Films.

Sa katunayan, at the media event, Andi had an encounter (session) with a paranormal consultant na si Adam Reyes of the V2 Project; isang grupo ng mga paranormal investigators.

Reyted K

By RK Villacorta