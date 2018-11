Andi Eigenmann, nakipaglaban sa demonyo

ILANG ARAW nang nakikipaglaban sa demonyo ang aktres na si Andi Eigenmann. Nag-start ang pakikipagbuno ni Andi kay satanas nung Oct. 31, sa opening ng kanyang latest suspense-thriller film na All Souls Night mula sa Viva Films.

Ginagampanan ni Andi ang papel ni Shiela sa pelikula na nagtrabaho bilang yaya sa isang pamilya. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Andi na ang patriarch ng pinagtatrabahuhang pamilya played by Allan Paule ay isang demonyo.

Sa pelikula ay inilarawan ang karakter ni Allan na may buntot na parang sa daga. Nasa ilalim ng kapangyarihan ni Allan sina Yayo Aguila at anak nitong babae.

Ayaw naming maging spoiler kung paano namatay ang demonyo sa All Souls Night at kung sino ang pumatay dito. Watch n’yo na lang sa sinehan to find out, huh!

In fairness kay Andi, magaling talagang aktres ang anak ni Jaclyn Jose. Very believable ang performance niya kapag may confrontation siya with the devil. Pati yung takot sa mata niya, ramdam na ramdam sa big screen.

“It’s hard to act na parang natatakot ka kasi wala ka naman talagang nakikitang nakakatakot sa set when you’re doing a film like this. Lahat imagination lang kaya mahirap,” reaksyon ng aktres.

Samantala, bumalik na ulit si Andi sa Siargao kung saan siya naninirahan ngayon kasama ang surfer boyfriend. Kapag may project na gagawin ay saka lang lumuluwas ng Maynila si Andi.

Ayon pa sa kanya, matagal na niyang pinangarap ang magkaroon ng tahimik na buhay away from the city kaya sobrang ini-enjoy niya ang buhay sa Siargao.

“Simple lang ang buhay doon pero I’m very, very happy,” saad pa niya.

La Boka

by Leo Bukas