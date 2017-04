Andi Eigenmann, nakatikim na naman kay Jake Ejercito

NAPANGITI ako sa eksena nina Andi Eigenmann at Jake Ejercito. Si Girl, biktima ang peg, na sa mata ng publiko ay si Jake naman ang salarin.

Kung bakit may bangayan sa social media ang dalawa tungkol sa anak nilang si Ellie, parang paulit-ulit na lang na pangyayari.

Bilang miron, kapag kailangan ng atensyon ni Andi, pustahan, kukuda siya na parang siya ang kawawa sa kuwento. Nagsasawa na ako. Paulit-ulit na lang, na ang akala ko nga ay titigil na si Andi na magsalita kapag si Ellie o Jake ang issue.

Tama lang ang gustong ipunto ni Jake sa ipinost niya sa kanyang Twitter account recently. May karapatan siya. Siya ang ama na mahal ang kanyang anak. Siya ang ama nagmamahal kay Ellie at may karapatan din siya, reason kung bakit idinaan ni Jake sa demandahan para matigil na.

Say ng tahimik lang at iwas sa bad publicity na si Jake, “In spite of slanderous claims made by some, I have relatively kept my peace since I file the petition for joint custody of Ellie.

“But in recent days, Andi has been over-generalizing to the point of dragging my entire family into the issue. I now kindly request her to focus her tirades on me as I will not allow myself to be used as a publicity pawn against my family.

“Moreover, I will not let my family be incessantly used in someone’s apparent pursuit to play victim. My family and I have reached out to you numerous times and in countless of ways.

“Please stop making it seem otherwise and leave them out of this. Besides, this is about my rights as a father. Please stop making it about you.

“I hope this will be the last time I will feel the need to comment on anything related to the petition as I seek for its speedy resolution.

“Let us now have faith in our justice system and allow the case to take its proper course.”

Tama!

Noon pa man, tulad ni Andi na isang certified na magaling na artista, until now ay hindi ko ma-getz ang mga drama niya kung bakit ayaw niyang bigyan ng karapatan si Jake na alagaan din at mahalin ang kanyang anak.

Basa ko nga, si Andi ang hindi pa rin maka-move-on. I’m sure super like pa rin niya at love si Jake na gusto niyang amu-amuin siya nito.

Kawawa naman siya.