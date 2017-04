Andi Eigenmann, bukas sa pakikipag-usap kay Jake Ejercito para sa kanilang anak

AYON sa actress na si Andi Eigenmann, bukas naman daw siya sa pakikipag-usap kay Jake Ejercito para sa kanilang anak na si Ellie, pero hindi ito ang nangyayari sa kanilang set-up.

Sey ni Andi, “Yeah! And you know, I understand. They’re powerful, they’re wealthy, they can solve anything through more complicated stuff.

“Pero ‘yung akin, alam n’yo, kung nagko-communicate lang sana tayo, it won’t even be this complicated, marami lang talaga tayong misunderstandings kasi hindi tayo nag-uusap.

“Okay talaga ako, sobrang gusto kong maging part (siya), siyempre naman para sa anak ko ‘yun.”

Nang matanong si Andi kung nahihiram ba ni Jake si Ellie, sinabi niyang ang ate ni Jake na si Jerika Ejercito, na tinatawag niyang Ate Ika, ang nakikipag-usap sa kanya tungkol dito.

“Anytime, nahihiram, pero hindi masyado. Feeling ko, ‘yun ‘yung theory ko, hindi masyadong nahihiram as much as he wants, because it has to be Ate Ika that will talk to me,” paliwanag ni Andi.

Kumusta naman si Jake as father of Ellie, ganu’n din sa custody nito para sa kanilang anak?

“Ayoko na lang magsalita , basta ako gawin na lang niya ‘yun para sa anak niya at huwag nang kung anu-ano pa ang sinasabi niya kasi sa ibang tao,” sey ni Andi.

“Basta ako, open naman ako para sa anak ko as long na hindi siya maapektuhan. Be sensitive enough!” Pagtatapos ng aktres.