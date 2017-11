AMINADONG TINAMAD: Zanjoe Marudo, lalong ginanahan dahil sa EMMY’s Nomination!

NANG MAGHIWALAY sila ng girlfriend na si Bea Alonzo, walang nakakaalam sa tunay na dahilan ng split-up nina Zanjoe Marudo at ng aktres.

Both celebrities ay tahimik lang sa naging rason ng hiwalayan nila hanggang sa nagpatuloy sina Zanjoe at Bea sa kani-kanilang mga buhay.

Ang aktres, nalink sa sinasabing rumored boyfie niya ngayon na si Gerald Anderson.

Si Z (palayaw ni Zanjoe) naman, natsi-tsimis kay Bela Padilla mula nang magkasama sila sa isang serye ng Kapamilya Network.

Si Z, nagliwaliw sa buhay. Naghanap ng sarili na sa kanyang mga socmed postings noon, bumiyahe siya mag-isa. Nag-soul searching ika nga.

Sa katunayan, pansin nga ng marami, mula nang maghiwalay sila ni Bea ay nawalan na siya ng gana. Parang tinamad na sa buhay.

Pero nang bumuwelta, aba’y ibang Zanjoe Marudo naman ang umi-eksena ngayon lalo pa’t nominated siya sa darating na Emmy Award na gaganapin sa New York sa November 20.

Noimindo siya sa kategoryang Best Performance by an Actor for the drama anthology na Maalaala Mo Kaya (MMK) sa Halloween episode na ipinalabass noong 2016.

Excited si Z sa nominasyon sa kanya bilang isang aktor. “Iba kasi yong feeling. Pupunta ako,” panimulang kuwento niya during the presscon of his latest film “Fallback” with Rhian Ramos na tungkol sa mga relasyon na may “back-up” na in case magkaroon man ng hiwalayan sa current karelasyon nila.

Isang hugot film ang “Fallback” mula kay Direk Jason Paul Laxamana na naghatid sa akin ng super-hugot na pelikulang “100 Tula Para Kay Stella” na kumita ng husto sa takilya.

Positibo ang aura ni Z nang makaharap namin: ”Excited ako sa Fallback, excited din ako sa bagong movie with Empoy (Marquez), and sa career. And sa eto, ’yung pagiging single ko, ’yung pagmamahal ko ngayon sa sarili ko, na nagagawa ko lahat at gustong gawin para sa sarili ko.”

Bukod sa excitement sa darating na Emmy’s ay umaasa din syempre si Zanjoe. “Umaasa ako siyempre.” na sinabayan niya ng ngiti ang sinabi.

Pagkukuwento pa niya tungkol sa naturang MMK episode: “Pero may idea naman ako na baka nga ma-nominate. Pero nu’ng na-announce na siya, ’yung totoo na siya, wala, tineyk ko siya as parang sign?

“Sign siya ni God na parang huwag akong mawalan ng gana, na huwag akong parang mapagod, huwag akong magreklamo na parang kumbaga, alam mo ’yun, huwag akong maging jaded, huwag akong tamarin sa trabahong ’to,” sabi ni Z.

Sa “Fallback produced by CineKo and distributed by Star Cinema, showing on November 15 ay makakasama nila ni Rhian sina Daniel Matsunaga, Lemuel Pelayo, Cai Cortes, Ricky Davao, Marlo Mortel and Miss Techie Agbayani.

Reyted K

By RK Villacorta