‘ALMOST A LOVE STORY’ ANG DRAMA! Derrick Monasterio at Barbie Forteza, naudlot ang relasyon dahil sa pikunan

TANGGAP ng mga fans ang onscreen loveteam nina Barbie Forteza at Derrick Monasterio na muling mapapanood sa pelikula ng BG Productions na Almost A Love Story on April 11.

Nagsimula ang tambalan ng dalawa sa pelikulang The Road at sa mga teleseryeng Luna Blanca, Parao: Ang Kuwento ni Mariposa at Anna Karenina ng GMA-7.

May pagkakataon na sana noon na mauwi sa pag-iibigan ang kanilang tambalan sa screen pero medyo naudlot ito.

Ani Barbie, “Maraming chances, actually. May mga time na lumalabas na kami,” pag-amin niya.

Patuloy ni Barbie, “Nu’ng una, masyado lang bata, sa Luna Blanca. Ilang taon lang ako nu’n, ilang taon din siya nu’n so, nu’ng time na lumabas kami para lang kaming naglalaro. Hanggang sa nagkasama kami ulit sa Anna Karenina.

“Mas naging close kami don hanggang sa nagkayayaan kaming lumabas kaya lang na-realize namin na masyadong pareho ‘yung personality namin. Para kasing, ‘di ba, opposites attract?

“Kaya lang dumarating kasi ‘yung time na nagka-clash kami kasi pareho kami nang gusto. So walang nagbibigay, alam mo ‘yun, walang naggi-give way,” pagtatapat ng leading lady ni Derrick sa Almost A Love Story.

Madalas din daw silang magkapikunan noon.

“So, parang na-realize namin na kung ile-level up pa namin ‘yung samahan namin, hindi rin magtatagal tapos mag-iiwasan kami. So mas pangit, ‘di ba? So mas okay na friends na lang kami,” sambit pa niya.

Ang Almost A Love Story ay mula sa direksyon ni Louie Ignacio at ire-release nationwide ng Regal Entertainment nina Mother Lily at Roselle Monteverde sa April 11.

La Boka

by Leo Bukas