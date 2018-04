ALMOST A JOSHLIA BREAK-UP: Joshua Garcia, nagsisisi sa ginawa kay Julia Barretto

MUKHANG love talaga ni Joshua Garcia ang girlfriend na si Julia Barretto.

In last night’s episode of “Tonight with Boy Abunda”, nag-open-up ang aktor sa nangyaring hindi pagkakasundo nila ng “girlfriend” dahil sa reaction ng binata sa isang post ng isang female fan niya.

Kaya nga noong nakaraang Holy Week, solo flight si Joshua sa kanyang vacay sa Bali, Indonesia.

Sa pagso-solo ng binata sa island paradise, nagmuni-muni si Joshua mag-isa habang ang dalaga naman ay kasama ang kanyang pamilya.

Pahayag ni Joshua sa TWBA: “Dapat kasama ko si Julia niyan, pero nasa family siya ng time na yun and sinulit ko na lang yung time na yun para makapag-relax, makapag-isip-isip.”

Idinenay ni Joshua sa panayam ni Kuya Boy na break sila ni Julia. “Nagkaroon lang kami ng mga misunderstanding, pero hindi ho kami nag-break. Kung ano kami nun, ganun pa rin kami.”

Ang dalaga named Dane na dahilan ng pagseselos ni Julia, idinenay ni Joshua.

Paliwanag ng binata na halos gabi-gabi ay pagaling ng pagaling sa kanyang performance sa seryeng The Good Son na magtatapos na this week: “ She’s just wala, wala siya sa buhay ko. Hindi siya naging parte o kahit ano,” panigurado ng binata.

Paliwanag pa niya kay Kuya Boy na binigyan ng mga bashers niya ng intriga ang interpretasyon: “Nag-comment ako sa kanya na…kinompliment ko lang naman yung picture e. Wala namang nangyaring conversation,” na nakahanap ang mga bashers niyan ng butas para intrigahin sila ni Julia.

Napaiyak si Joshua. Nag-break-down: “Hindi kasi madali yung nangyari nun e… Ang daming nag-judge,” pagsusumbong binata kay Kuya Boy.

Aminado ang binata na nag-away sila ni Julia dahil sa pangyayari pero naresolba naman nilang dalawa.

Pero happy ang binata ngayon with Julia. Happy sila pareho mula nang mapagdaanan nila ang naturang isyu. ”Sobrang okay kami ngayon.”

Inamin din ni Joshua na nag-away sila ni Julia dahil sa mga naganap, ngunit naayos daw ito. “Okey kami ngayon ni Julia,”pagamin ng aktor.

Dagdag pa niya: “Siguro masasabi ko lang ngayon, masaya ako na nangyari kasi may mga natutunan ako na ingatan ko ang ginagalawan kong mundo, kasi hindi siya para sa lahat sabihin. Like for example, may gusto lang akong i-compliment, hindi ko naman flinirt. Kung flinirt ko kasi siya I would say hi, hello. Pero hindi,”paliwanag niya sa TV host.

One thing na super sising-sisi ang aktor ay yong ginawan niya sa babaeng mahal niya sa buhay.

Reyted K

By RK Villacorta