Aljur Abrenica, binitiwan na ng GMA

NITONG nakaraang linggo, tuluyan nang pinakawalan ng GMA ang aktor na si Aljur Abrenica matapos mag-expire ang exclusive contract nito sa Kapuso Network.

Ang biggest break sa showbiz career ni Aljur ay nang manalo siya bilang isa sa Ultimate Survivors ng talent search na “Starstruck” (D’ Next Level, Batch 4). Dito na nagsimula ang pamamayagpag ng aktor sa larangan ng showbiz.

Matatandaang noong 2014, naghain ng petisyon si Aljur sa Quezon City Regional Trial Court para ipawalang-bisa ang kanyang kontrata sa GMA. Inakusahan pa nito ang kanyang mother studio na ang direksiyon ng kanyang career ay hindi nakahanay sa kanyang mga plano.

Sa kabila ng kasalukuyang pagdinig sa kaso ni Aljur at ng GMA, nabigyan pa rin ang aktor ng mga proyekto sa nasabing TV network, kabilang na ang weekly noontime variety show na “Sunday All Stars” at mga teleseryeng “The Half Sisters”, “Dangwa”, at “Once Again”.

Kamakailan naman, lumabas ang isyu ng diumano’y P1.3 million na utang niya sa veteran broadcast journalist na si Kaye Dacer. Kaugnay ito sa kulang na bayad umano ng aktor sa bahay na nabili niya kay Kaye.

Nakaloloka naman ang pangyayari sa buhay ngayon ng aktor. Ang tanong nga ng ilan, suwerte ba sa kanya ang pagkakaroon ng pamilya o naging malas dahil sunud-sunod ang naging dagok sa kanyang buhay?

Sa ngayon, hindi pa rin nagbibigay ng pahayag ang aktor kaugnay sa kinasasangkutang isyu. Hindi rin ito aktibo sa social media nitong mga nakaraang linggo. Pak!