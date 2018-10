Alice Dixson, lumulutang ang katarayan sa ‘Ngayon at Kailanman’

BAGAY PALA sa soft-spoken beauty queen turned actress na si Alice Dixson ang maging kontrabida sa teleserye. Pinatutunayan niya ito gabi-gabi sa paglabas ng karakter niya bilang si Stella Cortes sa primetime series ng ABS-CBN na Ngayon at Kailanman.

Effortless ang katarayan si Alice sa series na pinagbibidahan din nina Joshua Garcia at Julia Barretto. Markado ang pailalim niyang atake sa character ni Iza Calzado who is playing the role of Rebecca Young in the series.

Hindi rin nakaligtas si Joshua sa pagtataray ni Alice dahil may isang eksena sa Ngayon at Kailanman na nasampal siya ito at sinabuyan ng alak sa mukha. Nagdugo pa nga ang labi ni Joshua sa naturang scene, huh!

Anyway, as expected, mahusay na nagagampanan ni Joshua ang role niya bilang si Inno na isang Ingliserong young executive sa Ngayon at Kailanman. Nasanay na rin siguro siya sa pag-i-Ingles kaya lumalabas na parang second language na ito.

Kamakailan lang ay nanalo rin si Joshua sa PMPC Star Awards bilang Best Drama Actor para sa The Good Son ka-tie ang gumaganap na half-brother niya sa series na si Jerome Ponce.

In fairness, both of them are really good naman talaga sa The Good Son pati na si Nash Aguash.