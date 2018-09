Alex Gonzaga, kinabog ang mga sexy ladies ng ‘Abay Babes’?!

MUKHANG may pinatunguhan ang effort ni Alex Gonzaga sa pagpo-promote ng kanyang hugot film na ‘Nakalimutan Ko Nang Kalimutan Ka‘ na nagsisilbing first directorial job ng PBB graduate at close friend ng dalaga na si Fifth Solomon.

Ang alam namin ay isa ang pelikula sa nangarap na makapasok sa Pista ng Pelikulang Pilipino 2018 na hindi pinalad. Siguro nga ay ngayon ang perfect time na ipalabas ang movie dahil ang balita namin ay mahigit 1 million ang first day gross nito. Malayong mas malaki ang kita nito kung ikukumpara sa kasabayang sexy-comedy na ‘Abay Babes’ na pinagbibidahan nina Cristine Reyes, Nathalie Hart, Meg Imperial, Kylie Verzosa at Roxanne Barcelo.

Mas nagpopromote ang mga artista at producers ng NKNKK online. Malaki rin ang naitulong ng YouTube channel ni Alex na malapit nang umabot sa 2 million ang subscribers. May mga interviews rin ito sa ABS-CBN na kahit wala silang TV ads ay naitatawid naman nila ang promotion.

Siguro ay mahilig pa rin ang mga audience natin sa mga ‘hugot’ kahit pa gaano kababaw ito. Hindi pa namin napapanood ang pelikula, pero may mga nagsasabi na hindi ito malalim pero entertaining.

Ang ‘Abay Babes’ kaya ay makakahabol pa?

Hindi kami sure kung kamusta ang naging kita ng ‘The Hopeful Romantic’ ng Regal Films last week. Okay ang kwelang pelikula nina Pepe Herrera at Ritz Azul, pero mas marami pa rin ang nanonood ng ‘The Hows of Us’ ng KathNiel at ang historical movie na ‘Goyo: Ang Batang Heneral’ ni Paulo Avelino.

Aabot kaya ng second week ang pelikula ng younger Gonzaga? Kung oo, makakabawi ito sa kinahinatnan ng pelikulang pinagbidahan niya years ago na hindi masyadong sinuportahan ng fans at critics.