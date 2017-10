Alessandra de Rossi, sasabak na rin sa pagdidirek ng pelikula

BUKOD SA PAGSUSULAT ng script sa pelikula at sa TV series ay susubukan na rin ni Alessandra de Rossi na bida ng pelikulang 12 ang pagdidirek ng pelikula.

“Meron ng mga nakaplano pero hindi ako yung artista. Pero ’yung Diary of Thirty Something (isang TV series) gusto talaga ni Boss Vic (del Rosario) ako ang magdirek.

“Sabi ko naman, kaya ko kung movie siya. Kasi nu’ng una ko siyang sinulat movie siya, eh, tapos naging series kasi nga sa dami ng characters at sayang kung hindi mo ma-explore yung character ng isa’t isa.

“Yung movie kaya ko pero yung series di ko na kaya. So, tinawagan ko si Zig Dulay, sabi ko mag-co-direct tayo. Lahat ng eksenang nandon ako, siya ang magdidirek. Lahat ng eksenang wala ako, ako ang magdidirek. Basta hindi ako ang magdidirek ng sarili ko. Ayoko talaga. Kailangan kong mag-concentrate sa shot ko,” dire-diretso niyang pahayag.

Eh, sinu-sino naman ang gusto niyang idirek in the future?

“Siyempre gusto kong idirek yung kapatid ko (Assunta). Gusto ko rin si Julia Montes. Gusto kong idirek si Ivan (Padilla), magaling kasi talaga.

Si Ivan ang leading man ni Alex sa 12 na nagkaroon ng advance screening sa UP Cine Adarna last Monday, Oct. 30. Karamihan sa mga nanood ay mga estudyante ng University of the Philippines at ayon sa kanila, naka-relate sila sa characters nina Alex at Ivan sa pelikula.

After the screening, marami ang nag-congratulate kina Ivan at Alex sa consistent nilang performance sa pelikula na idinirek ni Dondon Santos.



La Boka

by Leo Bukas