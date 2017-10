ALESSANDRA DE ROSSI: Kitang-Kita ang Kaseksihan in bikini sa Siargao!

TINALBUGAN ng award-winning actress and this year’s box-office queen na si Alessandra de Rossi ang ilan sa mga artista natin na laging nagpopost ng bikini beach pictures by posting her own, which is very rare.

Vocal si Alex (palayaw ni Alessandra) na hindi niya trip na magpaseksi masyado sa mga pelikula niya. Kahit kissing scenes nga ay ilag nga siya, eh!

This time, nagpost si Alex ng series of sexy but classy photos of hers na kinunan sa Siargao. Sige nga teh, itaas natin ang bandila ng mga thirty-somethings! Push!

Thank you @gypsiesandmermaidss for this…. bilog… na hindi ko maalala kung anong tawag hahaaha! Napa-beach ako eh! #ikeptmyword ❤️📸 @marc_abaya A post shared by Alessandra De Rossi. EVER. (@msderossi) on Sep 30, 2017 at 8:50pm PDT

Wag ako. A post shared by Alessandra De Rossi. EVER. (@msderossi) on Sep 30, 2017 at 11:15pm PDT

Puno. Dahil punong-puno na ako. 🙃 A post shared by Alessandra De Rossi. EVER. (@msderossi) on Oct 1, 2017 at 11:17pm PDT

Art daw? Sure. Kaya ko yan. 🤣 #BASTA #misisdef A post shared by Alessandra De Rossi. EVER. (@msderossi) on Oct 1, 2017 at 1:53am PDT

Ganito dapat ang post para maraming likes. WAIT. Ready na ako. 🤣🤣🤣🤣📸 @marc_abaya A post shared by Alessandra De Rossi. EVER. (@msderossi) on Oct 2, 2017 at 12:06am PDT

Uwian na, guyzzzz. 😝🐙😂 A post shared by Alessandra De Rossi. EVER. (@msderossi) on Oct 2, 2017 at 12:43am PDT

Hindi ako ready, pero pwede na din! A post shared by Alessandra De Rossi. EVER. (@msderossi) on Oct 2, 2017 at 12:58am PDT



Ang bongga lang ng Alex, ‘di ba? Abangers na kami sa upcoming teleserye nila nina Piolo Pascual at Papa Empoy sa ABS-CBN!

All photos grabbed from @msderossi Instagram account