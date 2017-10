Alessandra de Rossi, inayawan ang alok na P2M ng isang sikat na alak!

HINDI TRIP ni Alessandra de Rossi, bida ng pelikulang 12 kasama si Ivan Padilla na mag-endorse ng isang sikat na liquor brand.

“Maraming akong tinanggihan. Si Empoy, tanggap nang tanggap and I love him for that,” bulalas niya.

Patuloy ni Alex, “Like for example, isang brand ng liquor, may offer na P2 million. Ayokong mag-endorse ng alcohol. Kumuha na lang sila ng babae na makakasama ni Empoy.

“Tapos pinag-pray ko talaga na, ‘Lord, ituloy niyo kahit wala ako kasi ayoko na mawalan si Empoy ng project dahil maarte ako.’ Hindi ako mag-i-endorse ng bisyo. Bakit ako mag-i-endorser niyan?”

May tinanggihan din daw silang endorsement para naman sa isang motel/hotel.

‘Yon ang funny. Yung parang, ‘Seryoso kayo? Kissing scene nga ayoko tapos ilalagay n’yo ako diyan?” natatawa niyang kuwento.

Pero aminado si Alessandra na kahit papano ay nanghinayang din siya sa P2 million na talent fee na makukuha niya sana sa liquor endorsement.

“Eh, ganun talaga. Nakakahinayang pero choice ko yon, eh. Pero marunong talaga ang Diyos kasi may nine-negotiate na bagong endorsement. Hindi ko lang puwedeng sabihin pa hanggang hindi talaga okey,” sambit pa niya.

La Boka

by Leo Bukas