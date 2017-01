Alden Richards, ready nang magpa-sexy!

READY NANG magpaseksi si Alden Richards.

Isa kasi siya sa mga seksi hunks ng Kapuso Network.

Bukod sa napaka-oozing with sex appeal ang maganda niyang katawan, ang mukha niya,magdadala sa iyo ng sampung orgasm.

Boy next door man ang imahe niya sa publiko, sa likod ng mga dimples niya ay nakatago ang kaseksihang taglay niya.

Kaya nga sa bagong pelikulang gagawin niya, ready na siya magpa-seksi. “At the most that I can do is undress,” sabi niya.

Yes, keri na ni Alden ang maghubad sa pelikula. ‘Yun nga lang ay ang paghuhubad at pagpapakita ng kanyang torso. “’Yun na lang muna,” sabi niya sabay napangiti.

Hehehe… bitin ka ‘noh?

KUNG KAILAN maganda ang obra at hindi naman kailangan ng gimik para pag-usapan, kung bakit bigla na lang lumitaw ang pangalan ni Isabelle Daza na diumano’y ang bagong “love” ni Dingdong Dantes.

Cheap, huh! Uso pa ba ang mga publicity slant na basta-basta na lang isasaksak para lang mapag-usapan?

Unfair kay Isabelle na dalaga ng dating Ms. Universe na si Gloria Diaz.

Mas unfair kay Dingdong na ang pelikula niyang Tiktik: The Aswang Chronicles ay isang magandang obra kahit trailer pa lang ang napanood namin.

Sa panahon na mata-talino na ang manonood ng pelikulang Pilipino, I’m sure, sa trailer ng pelikula, solve na solve na ang publiko.

Kami man, na-impress sa obra ni Erik Matti dahil very Hollywoodish ang pelikula ng guwapong aktor.

Say nga ng ina ni Isabelle, “Hindi siya matapang (Isabelle). Iiyak na lang ‘yan ‘pag isinabit sa gulo at tsismis,” pagde-discribe ng ina sa dalaga.

Para matapos ang walang kuwentang pinapainit na tsismis, last Thursday night, magkasama ang magkasintahang Dingdong at Marian Rivera na dumalaw sa burol ng namayapang director na si Marilou Diaz-Abaya.

TAG-TUYO’T ANG komedyanteng si Pokwang.

What I mean is her sexlife na ikinumpara niya sa El Niño at La Niña.

Kuwento nga niya sa amin nang mapadalaw kami sa taping ng Toda Max sitcom nila nina Angel Locsin at Robin Padilla, “Hay naku, El Niño ang sexlife ko. Waley na waley, pero ok na rin ‘yun at naipo-focus ko ang buhay at oras ko sa trabaho ko at sa anak ko.”

May ginagawa palang movie si Pokwang, ‘yung pagsasamahan nila ng comic duo na sina Jose Manalo at Wally Bayola.

Reyted K

By RK VillaCorta