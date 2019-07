Alden Richards, napaluhod at napaiyak kay Direk Cathy Gacia-Molina sa Hello, Love, Goodbye presscon

AMINADO ang Kapuso actor na si Alden Richards na fan talaga siya ng mga movies na idinidirek ni Cathy Garcia-Molina. Ito ang kanyang inamin sa mediacon ng Hello, Love, Goodbye.

Aniya, “Kasi even before pa lang po ako mag-artista, fan na po ako ng Cathy Garcia-Molina films, especially One More Chance and hindi lang ‘yun ang napanood kong pelikula ni Direk, madami pa.

“So parang dream come true for me, pinangarap ko talaga na maka-arte sa harap ng camera ni Direk Cathy kasi fan po ako ng mga pelikula niya.”

Bago nag-audition sa Starstruck noon ay inamin din ni Alden na nag-try siyang mag-audition sa mga reality shows ng ABS-CBN.

“Actually, hindi po ito ang unang beses na pagtapak ko sa ABS-CBN, I was 14 when I first came here and nag-audition po ako sa mga reality shows ng ABS-CBN, pero ngayon doing a project with ABS and Star Cinema, medyo overwhelmed.

“Nanibago, kasi siyempre hindi ko din in-expect na pwedeng posible na ang isang GMA actor ay makakatapak sa ABS-CBN, and I’m really thankful for the opportunity given to me by GMA for letting me do this film. Masaya po ako,” sabi pa ni Alden.

Eh, paano naman kaya ire-rate ni Direk Cathy ang performance ni Alden sa Hello, Love, Goodbye bilang kapareha ni Kathryn Bernardo?

“Sabi ko mukhang marunong umarte ‘tong batang ‘to. Nagkamali ako, hindi siya marunong, magaling siya, Thank you Alden,” lahad ng lady director.

Dahil sa tinuran ni Direk Cathy ay napaluhod at napaiyak si Alden. Never niya raw kasing in-expect na pupurihin siya ng ganun ng kanilang Hello, Love, Goodbye director.

Palabas na ang pelikula sa July 31.

La Boka

by Leo Bukas