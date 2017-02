Alden Richards, nakabuntis?

ALDEN RICHARDS will be a father soon. That was the claim of a certain Abby Catalan Barrameda.

Pasabog ang ipinost ni Abby sa kanyang Facebook about Alden Richards. She revealed na nakabuntis ang actor ng isang girl who belongs to an affluent clan. Sa September daw manganganak ang girl.

Continuing her revelation, sinabi nitong Hannah ang name ng girl and she now nakatira sa Nuvali home ni Alden. Ito raw ang dahilan kung bakit walang press na nakapupunta sa bahay ng aktor. Takot daw si Alden na mabuking na may nabuntis na siyang girl.

And what’s nakakaloka, ito raw Hannah ay friend pa ni Maine Something. Minsan pa raw ay si Maine pa mismo ang nagsusumbong kay Hannah ng mga chismis about Alden and Julie Anne San Jose.

Abby also revealed na hindi lang naman si Alden ang may karelasyon. Maging si Maine din daw ay merong love life at hindi si Alden ‘yon. Tanggap na tanggap na raw niyang walang pag-asang magkatuluyan ang dalawa dahil hanggang reel lang ang kanilang relasyon.

Nag-dare pa si Abby kina Alden and Maine na maging totoo sa AlDub Nation and admit the truth.

Naku, ano kaya ang say ng AlDub Nation dito? Baka kuyugin ng lait itong si Abby dahil sa kanyang revelations.

Ano ang say mo rito, Alden? Totoo ba ang mga pasabog na revelations about you? Pakisagot nga!

Lex Chika

by Alex Valentine Brosas