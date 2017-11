ALDEN RICHARDS, MAS MALAKI ANG SAKRIPISYO SA ALDUB KESA KAY MAINE MENDOZA?

“YOU ARE all right. I deserve all the hate in the world because I am such a coward and a selfish little brat. I get it and I understand…” tweet ni Maine Mendoza .

May mga nagsasabi na iwanan na lang daw ni Maine ang Twitter World dahil hindi lahat ay naiitindihan siya at mas lalong dumadami ang nagagalit. Bigyan daw muna niya ng break ang sarili niya sa sistema ng showbiz at pagkakaroon ng loveteam.

May nag-reply naman sa kanya ng “U don’t deserve to be hate. From the start people should know that AlDub is just a loveteam.”

Ayon naman sa isang netizen: “ Nilaglag mo si Alden, sa letter mo malinaw naman na parang inayawan mo na ang AlDub. Oh well kung saan ka maging masaya,go ka. Pero nakakatampo kasi naawa ako kay Alden”.

Actually, kahit naman si Alden ay hindi niloloko ang mga AlDub fans at pinapaasa. Sa huling interview niya sa Thailand ay sinabi rin niyang single siya dahil ‘yun naman ang totoo.

Actually, binatikos ang Thai host sa social media dahil siya ang nagpasimula ng usapang ‘single’ pero nagpapakatotoo naman ang lahat.

Sina Alden at Maine ay hindi manikang de susi at laruan na dapat diktahan na maging magdyowa kung hindi naman sila click sa totoong buhay gaya ng gusto nilang mangyari. Hayaan na sana ng mga AlDub fans na nagpapakilig lang sila bilang magkatambal at walang relasyon gaya nina John Lloyd Cruz at Sarah Geronimo, JLC at Bea Alonzo, Richard Yap at Jodi Sta. Maria , Vilma Santos at Christopher De Leon.

Pero sey ng netizen, sana raw pinag-usapan din nina Maine at Alden ang bawat ilabas gaya ng open letter dahil may loveteam pa rin sila na inaalagaan. Hindi sana bugso ng damdamin ang pinairal at nagpasintabi rin sa management bago gawin ‘yun.

Tanong kasi ng bayan kung na-inform ba si Alden at ang management bago ginawa ni Maine ang open letter? Hindi ba hinayaan ni Maine na magmukhang tanga at iniwan sa ere si Alden?

Binigyan ba niya ng respeto si Alden sa pagkakataong ‘yun?