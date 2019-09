ALDEN RICHARDS: MAS BRUSKO, MAS MACHO

ANG DAHILAN pala ng kapayatan ni Alden Richards na nakikita natin sa telebisyon at sa mga pictures ay dahil sa role niya sa kanyang pagbabalik teleserye sa Kapuso Network na “The Gift”.

Ang akala ko, kaya siya pumayat ay para sa role niya as Ethan sa pelikula nila nila ni Kathryn Bernardo na Hello, Love, Goodbye. Yun pala, much earlier pa sinimulan ni Alden ang pagtetaping ng serye kung saan kailangan talaga niya magpapayat bago pa man ang pelikula niya sa Star Cinema.

“Kailangan po talalaga sa role ko as Sep (Joseph) na nabulag na isang vendor sa Divisoria,” maikling kuwento niya sa amin nang ma-interview namin siya sa waiting area ng isang hotel sa Kyusi bago sila pumasok ang cast sa main venue during the media launch ng bagong inspirational serye niya.

Sa katunayan, kapag nagte-taping sila sa Divi, palaging pinagkakaguluhan ang binata.

Sa short tsikahan namin habang nagpapa-selfie ako sa aktor, naikuwento niya na medyo may katagalan din siya nawala sa teleserye scene after his “Victor Magtanggol” na isang action-drama serye.

Pansin ko lang, malaki din ang ipinayat ng binata since the last time I saw him sa presscon ng teleserye niya. Ang kanyang diet niya to achieve ang current built niya: “More fresh fruits and vegetable po sa kinakain ko,” sabi niya.

With all the blessings na natatamo niya sa kanyang career at negosyo, palagi pa rin siya nagpapasalamt sa nasa Itaas.

”With this gift (talent and good looks), binago po nito ang buhay ko but as much as it’s changing my life, I’m changing others as well,” pagpapasalamat ng Asia’s Multimedia Star.

Sa serye, makakasama niya si Jo Berry as his “nanay” at si Jean Garcia as his other “nanay’. Bukod sa mga nabanggit na mga artista ay makakasama din ni Alden sina Martin del Rosario, Ysabel Ortega, Rochelle Pangilinan at Elizabeth Oropesa

Kung papaano nangyari, malalaman n’yo pag nagsimula na mapanood ang serye simula bukas, Monday September 16 pagkatapos ng Beautiful Justice on GMA Telebabad.

Ang The Gift ay nasa direksyon ni LA Madridejos.

Reyted K

By RK Villacorta