Alden Richards, handa nang magka-love life: ‘Ito na po yung perfect time’

AYON kay Alden Richards ay posibleng magkaroon na raw siya ng panahon ngayon para sa kanyang personal na buhay at magkaroon na ng love life.

“Naisip ko po magkakapanahon na tayo diyan ngayon, malapit na,” wika pa niya.

Patuloy ng aktor, “Parang ito na po yung time na yon kasi ngayon naka-establish na po ako ng medyo okey na foundation and sources para maging solid yung future ng family ko because of the businesses that I’ve been with. Parang ngayon po is the perfect time naman para sa sarili ko.”

Hindi rin itinanggi ng kapareha ni Kathryn Bernardo sa highes grossing Filipino film of all time na Hello, Love, Goodbye na meron na siyang nakikitang girl na puwedeng maging girlfriend.

“Ngayon po kasi, may ina-eye na ako. Pero tingnan natin,” matipid niyang reaksyon.

Si Catriona Gray ba ito kaya palagi niyang nila-like ang mga posts ni 2018 Miss Universe?

“Miss Universe natin naman siya and what’s not to like, siyempre Miss Universe. And I heard she’s a very good person so I’m looking forward to meet her,” nakangiting sabi pa ni Alden.

Mapapanood si Alden sa primetime series ng GMA-7 na The Gift kasama sina Jo Berry, Dion Ignacio, Elizabeth Oropesa at marami pang iba.

La Boka

by Leo Bukas