Alden Richards at Maine Mendoza, viral sa social media ang “sampa” video

VIRAL sa social media ang “kakaibang” video nina Alden Richards at Maine Mendoza na kuha habang nanonood ang dalawa sa concert ng Coldplay kamakailan.

Bukod sa local Pinoy fans na dumagsa sa MOA Concert Grounds para sa Manila leg ng “A Head of Full Dreams Tour” ng sikat na British band, maraming Pinoy celebrity rin ang sumugod sa concert para manood at makisaya.

Kanya-kanya ngang posting ang mga ito ng kanilang experiences sa sinasabi nilang “once in a lifetime” concert. Pero sa dami ng social media postings ng iba’t iba nating celebrities, ang video nina Alden at Maine ang talaga namang nag-viral, kung saan first time na nakita ng kanilang fans sa ganoong sitwasyon ang AlDub o MaiDen love team.

Sa comments nga ng kanilang fans, sobrang kilig ang mga ito sa kanilang nakita. Ang iba, halos maiyak at talaga naman daw hihimatayin sa sobrang galak.

Paano naman kasi, makikita sa video na nakasampa mga hita ni Maine sa balikat ni Alden, habang umiindak-indak at sumasabay sa pagkanta ng banda sa isa sa mga all-time favorite at hit song na “Yellow”.

Kahit nga raw hirap na hirap na si Alden sa pagkakasampa ni Maine sa balikat niya, tiniis daw ng binata alang-alang sa kaligayahan ng kanyang ka-love team na isang Coldplay fanatic.

Narito ang isa sa mga kumakalat ng “sampa” video ng AlDub: