Alden Richards and Kathryn Bernardo share the same passion sa acting

ALL PRAISE si Alden Richards kay Kathryn Bernardo dahil sa sobrang dedication nito sa trabaho. Magkasama ang dalawa sa Star Cinema movie na Hello, Love, Goodbye na ipapalabas na sa July 31. The movie is directed by Cathy Garcia-Molina.

“We share the same passion sa acting. She wanted more, hindi nakokontento sa tama lang.

“Pareho naming mahal ang ginagawa namin. Na mayroon pa pala kaming higit na dapat malaman kaysa sarili namin. At nadagdagan ko ang kaalaman ko bilang aktor,”wika ni Alden.

Ayon pa sa binata, nagkita na pala sila ni Daniel Padilla, boyfriend ni Kathryn, before pa niyang nakatrabaho ang aktres.

“Nagkita na kami sa mga event pero hi and hello lang. Ito mas personal kasi nakatrabaho ko si Kath. Bale personal kong nakausap si Daniel noong pumunta si DJ sa tent naming perodito na sa Pilipinas, hindi sa HongKong. Kasi noong nagkita kami sa HK, parang nagkahiyaan, siyempre may mga ganoon talagang instance,” kuwento ng aktor.

“Mabait si Daniel. Nag-congratulate siya sa pelikula namin at nagpasalamat siya na inalagaan ko si Kathryn.

“So, parang ang gaan lang ng pelikula kasi wala kaming nasagasaang tao. Natapos ang pelikula ng peaceful at hindi na kami makapaghintay na mapanood ninyo,” dagdag pa ni Alden.

La Boka

by Leo Bukas