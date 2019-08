Alden Richards and Kathryn Bernardo: Hello, My Future Lovey?

ALDEN RICHARDS

Real Name: Richard Reyes Faulkerson Jr.

Birthdate: January 2, 1992

Zodiac Sign: Capricorn

Symbol: The Water Bearer

Ruling Planet: Uranus

Quality: Fixed

Element: Air

Basic Trait: I Know

Closest Metal: Aluminum and Uranium

Lucky Day: Saturday

KATHRYN BERNARDO

Real Name: Kathryn Chandria Manuel Bernardo

Birthdate: March 26, 1996

Zodiac Sign: Aries

Symbol: The Ram

Ruling Planet: Mars

Quality: Cardinal

Element: Fire

Basic Trait: I Am

Closest Metal: Iron

Lucky Day: Tuesday

CERTIFIED blockbuster hit ang akala natin ay hindi posibleng pagtatambal nina Alden Richards at Kathryn Bernardo sa “Hello, Love, Goodbye”. Ang pagsasanib-puwersa ng dalawa sa biggest stars ng kasalukuyan mula sa dalawang magkaibang network ay dream come true for current Pinoy movie fans kaya naman super support ang mga ito. Fresh and inspiring ang kuwento ng pelikula nila na worth the wait. Madami na nga ang nagaask for a sequel for the two.



Gets namin na KathNiel pa rin in real-life, pero hindi naman masama na mag-imagine for KathDen, right? Paano kaya? Keri kaya?

To tell you the truth, this partnership is not bad at all! Parehong motivated individuals, focused sila pagdating sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Magkaiba nga lang sila ng paraan. Ang Aries ay mas focused sa pagiging independent at creative, habang ang Capricorn naman ay mas nasa safe side, meaning he wants consistency and stability. Naaalibadbaran ang Aries sa pagsunod sa normal rules.



Ang Capricorn ay mas nakapagtatrabaho sa lugar kung saan may boss at may mga sinusunod na patakaran. Mahilig din itong sumunod sa mga tradisyon at kultura, na once again ay hindi trip ng Aries. Ang pagiging impulsive din ng Aries sa mga desisyon ay puwedeng pagmulan ng away nila ng Capricorn. On the lighter side, ang Aries ay puwedeng maging source of inspiration ng Capricorn. Fearless kasi ito, eh! Matuturuan naman ng Capricorn ang Aries kung paano maging organized at patient sa mga importanteng bagay tulad ng trabaho at pamilya. Maraming adjustments ang kailangan sa relasyong ito, pero iisa lang naman ang kanilang goal. Kailangan lang nilang irespeto ang kanilang differences. Parang sina Professor X at Mystique lang ‘yan ng X-MEN, eh! Hekhek!

Kung gusto ng Capricorn at Aries na maging successful ang kanilang relationship, kailangan nilang matutunang mag-adjust at mag-compromise. Ang pagiging playing safe ng Capricorn ay very much different sa pagiging spontaneous ng Aries. Kahit na opposite ang kanilang ways, this union is not impossible. Why? Dito applicable ang saying na ‘opposites attract’.

Hmmm… not bad at all! Imagine the Hows of KathDen ang peg! Ahihi!

Pares-Pares

By Madam Damin