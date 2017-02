Alden, nagkakasakit na sa dami ng trabaho

Marami ang nakapupuna sa palaging pagkakasakit ng Pambansang Bae na si Alden Richards lately, dahil na rin sa sunud-sunod na trabaho nito.

Bukod sa Monday to Saturday stint nito sa “Eat Bulaga”, may Sunday show ito na “Sunday Pinasaya”. Bukod pa rito ang shows niya sa loob at labas ng bansa.

Dagdag pa rito ang magbubukas nang teleserye ni Alden kasama ang ka-love team na si Maine Mendoza na “Destined To Be You”.

Kaya naman daw halos wala nang pahinga si Alden sa dami ng trabaho. Kaya naman maraming tagahanga ang nag-aalala sa kalusugan ng actor. Sobra na raw ang pagod nito kaya nao-ospital.

Baby Baste at Concio Sisters, newest addition sa Bench Family

Successful ang launching ng newest addition sa pamilya ng Bench na sina Sebastian “Baby Baste” Benedict at Concio Sisters (Julia at Talia) para sa Baby Bench Cologne na ginanap sa Glorietta 2 Activity Center last February 4.

Present ang CEO/ President ng BENCH na si Sir Ben Chan at Ma’am Charo Santos-Concio na kitang-kita naming all smile habang rumarampa sina Baby Baste, Julia, at Talia.

Isang malakas na palakpakan at hiyawan ang sumalubong sa pagrampa ng mga tsikiting habang nag-perform at humataw sa dance floor ang Kiddowokeez.

Bukod sa show, nagkaroon ng booths at games, kung saan nag-enjoy ang mga bata at maging ang mga young at heart.

Sylvia, may payo sa mga anak na sina Arjo at Ria

Happy raw ang mahusay na actress na si Sylvia Sanchez dahil sa murang edad ay alam na ng kanyang anak na si Arjo Atayde ang kahalagahan ng kinikita nito sa pag-aartista na inilalagay nito sa negosyo.

May mga negosyo na raw si Arjo na restaurant at gym, at gusto pa raw nitong magkaroon ng iba pangt negosyo.

Ayon nga kay Ms. Sylvia, “Kasi hindi pang-habambuhay ang showbiz eh, ‘di ba? Darating ang time, may mga magsusulputang bago, eh. Kaya ngayon pa lang, ready na sila. Mas maganda kasi ‘yung alam nila kung saan nila ilalagay ‘yung kinikita nila sa pag-aartista.”

May payo nga si Ms Sylvia kina Arjo at Ria sa pagpasok sa showbiz. Aniya, “Dapat ‘wag lang magpa-cute nang magpa-cute, dapat ibigay nila ‘yung best nila. Dapat sa bawat trabahong ibinibigay sa kanila, suklian nila ng magandang performance para may mga susunod pa.

“At kailangan na marunong silang makisama sa mga taong nakatatrabaho nila mula sa director, artista, hangang sa pinakamaliit na tao sa produksiyon.”

John’s Point

by John Fontanilla