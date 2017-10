Alden, Dennis, Enchong, JC, John, Piolo, Rocco, Xian, Yves, Zanjoe, maglalaban sa Star Awards for TV

PORMAL nang inilabas ng Philippine Movie Press Club (PMPC) ang opisyal na listahan ng mga nominado para sa 31st Star Awards For Television. Ang makulay at maningning na Gabi Ng Parangal ay magaganap sa ika-12 ng Nobyembre, 2017, sa Henry Lee Irwin Theater, Ateneno de Manila University.



Ngayong taong ito, ipagkakaloob ang Ading Fernando Lifetime Achievement Award kay Vic Sotto at ang Excellence In Broadcasting ay tatanggapin ni Martin Andanar. Dalawang sikat na loveteam naman ang pagkakalooban ng German Moreno Power Tandem, at ito ay ang JoshLia (Joshua Garcia & Julia Barretto) at JakBie (Jak Roberto & Barbie Forteza). Ang programang Maynila ay tatanggap naman ng karangalan para sa Longest Running Daytime Drama Anthology.



Ito ay prodyus ng Airtime Marketing ni Ms. Tess Celestino at sa direksyon ni Bert de Leon.



Here are the nominees:



BEST TV STATION



ABS-CBN 2

CNN PHILIPPINES

GMA 7

GMA NEWS TV

IBC 13

PTV 4

TV5

NET 25

UNTV 37



BEST PRIMETIME DRAMA SERIES



A LOVE TO LAST (ABS-CBN 2)

ALYAS ROBIN HOOD (GMA 7)

LA LUNA SANGRE (ABS-CBN 2)

MEANT TO BE (GMA 7)

MULAWIN VS RAVENA (GMA 7)

MY DEAR HEART (ABS-CBN 2)

WILDFLOWER (ABS-CBN 2)





BEST DAYTIME DRAMA SERIES



IKA-6 NA UTOS (GMA 7)

IKAW LANG ANG IIBIGIN (ABS-CBN 2)

IMPOSTORA (GMA 7)

PUSONG LIGAW (ABS-CBN 2)

LEGALLY BLIND (GMA 7)

THE BETTER HALF (ABS-CBN 2)

THE GREATEST LOVE (ABS-CBN 2)





BEST DRAMA ACTRESS



BEA ALONZO (A LOVE TO LAST/ABS-CBN 2)

CONEY REYES (MY DEAR HEART/ABS-CBN 2)

JANINE GUTIERREZ (LEGALLY BLIND/GMA 7)

KATHRYN BERNARDO (LA LUNA SANGRE/ABS-CBN 2)

KIM CHIU (IKAW LANG ANG IIBIGIN/ABS-CBN 2)

KRIS BERNAL (IMPOSTORA/ GMA 7)

MAJA SALVADOR (WILDFLOWER/ABS-CBN 2)

SANYA LOPEZ (ENCANTADIA/GMA 7)

SUNSHINE DIZON (IKA-6 NA UTOS/GMA 7)

SYLVIA SANCHEZ (THE GREATEST LOVE/ABS-CBN 2)







BEST DRAMA ACTOR



CARLO AQUINO (THE BETTER HALF/ABS-CBN 2)

COCO MARTIN (FPJ’S ANG PROBINSYANO/ABS-CBN 2)

DANIEL PADILLA (LA LUNA SANGRE/ABS-CBN 2)

DINGDONG DANTES (ALYAS ROBIN HOOD/GMA 7)

GABBY CONCEPCION (IKA-6 NA UTOS/GMA 7)

GERALD ANDERSON (IKAW LANG ANG IIBIGIN/ABS-CBN 2)

IAN VENERACION (A LOVE TO LAST/ABS-CBN 2)

JAMES REID (TILL I MET YOU/ABS-CBN 2)

JERICHO ROSALES (MAGPAHANGGANG WAKAS/ABS-CBN 2)

RURU MADRID (ENCANTADIA /GMA 7)





BEST DRAMA SUPPORTING ACTRESS



AIKO MELENDEZ (WILDFLOWER/ABS-CBN 2)

CARMINA VILLARROEL (TILL I MET YOU/ABS-CBN 2]

CHANDA ROMERO (LEGALLY BLIND/GMA 7)

DIMPLES ROMANA (THE GREATEST LOVE/ABS-CBN 2)

EULA VALDES (HAHAMAKIN ANG LAHAT/GMA 7)

INA RAYMUNDO (LA LUNA SANGRE/ABS-CBN 2)

IZA CALZADO (A LOVE TO LAST/ABS-CBN 2)

SUNSHINE CRUZ (WILDFLOWER/ABS-CBN 2)

SUSAN ROCES ( FPJ’S ANG PROBINSYANO/ABS-CBN 2)

YASSI PRESSMAN (FPJ’S ANG PROBINSYANO/ABS-CBN 2)





BEST DRAMA SUPPORTING ACTOR



ARNOLD REYES (WILDFLOWER/ABS-CBN 2)

ARRON VILLAFLOR (THE GREATEST LOVE/ABS-CBN 2)

DANIEL FERNANDO (IKAW LANG ANG IBIGIN/ABS-CBN 2)

JHONG HILARIO (FPJ’S ANG PROBINSYANO/ABS-CBN 2)

JOSEPH MARCO (WILDFLOWER/ABS-CBN 2)

JOSHUA GARCIA (THE GREATEST LOVE/ABS-CBN 2)

MARC ABAYA (LEGALLY BLIND/GMA 7)

MATT EVANS (THE GREATEST LOVE/ABS-CBN 2)

RICHARD GUTIERREZ (LA LUNA SANGRE/ABS-CBN 2)

TIRSO CRUZ III (WILDFLOWER/ABS-CBN 2)







BEST CHILD PERFORMER



ANGELICA ULIP (IKA-6 NA UTOS/GMA 7)

AWRA BRIGUELA (WANSAPANATAYM/ABS-CBN 2)

ENZO PELOJERO (MY DEAR HEART/ABS-CBN 2)

JUSTIN JAMES QUILANTANG (LA LUNA SANGRE/ABS-CBN 2)

MARC JUSTIN ALVAREZ (PINULOT KA LANG SA LUPA/GMA 7)

NAYOMI “HEART” RAMOS (MY DEAR HEART/ABS-CBN 2)

XIA VIGOR (LANGIT LUPA/ABS-CBN 2)

YESHA CAMILE (LANGIT LUPA/ABS-CBN 2)

YUAN FRANCISCO (ENCANTADIA/GMA 7







BEST NEW MALE TV PERSONALITY



ADDY RAJ (MEANT TO BE/GMA 7)

BRUNO GABRIEL (HAHAMAKIN ANG LAHAT/GMA 7)

DAVE BORNEA (ALYAS ROBIN HOOD/GMA 7)

GIL CUERVA (MY LOVE FROM THE STAR/GMA 7)

MARCO GALLO (WANSAPANATAYM PRESENTS SUPER VING/ABS-CBN 2)

MARK OBLEA (WANSAPANATAYM PRESENTS MY HAIR LADY/ABS-CBN 2)

MIGO ADECER (ENCANTADIA/GMA 7)

SEBASTIAN DUTERTE (LAKBAI/TV 5)

TONY LABRUSCA (LA LUNA SANGRE/ABS-CBN 2)







BEST NEW FEMALE TV PERSONALITY



AC BONIFACIO (WANSAPANATAYM PRESENTS SUPER VING/ABS-CBN 2)

CORA WADDELL (PUSONG LIGAW/ABS-CBN 2)

KISSES DELAVIN (WANSAPANATAYM PRESENTS SUPER VING/ABS-CBN 2)

KLEA PINEDA (ENCANTADIA/GMA 7)

MAIKA RIVERA (MAGPAHANGGANG WAKAS/ABS-CBN 2)

MAYMAY ENTRATA (MMK-BAHAY/ABS-CBN 2)

MIKEE QUINTOS (ENCANTADIA/GMA 7)

NAYOMI “HEART” RAMOS (MY DEAR HEART/ABS-CBN 2)







BEST DRAMA ANTHOLOGY



DEAR UGE (GMA 7)

IPAGLABAN MO (ABS-CBN 2)

KARELASYON (GMA 7)

MAGPAKAILANMAN (GMA 7)

MAYNILA (GMA 7)

TADHANA (GMA 7)

WAGAS (GMA NEWS TV)







BEST SINGLE PERFORMANCE BY AN ACTRESS



ANGEL LOCSIN (MMK-KOTSE-KOTSEHAN/ABS-CBN 2)

ANGELICA PANGANIBAN (IPAGLABAN MO-BUGBOG/ABS-CBN 2)

ISABELLE DAZA (MMK-UPUAN/ABS-CBN 2)

JANE OINEZA (MMK-KOTSE-KOTSEHAN/ABS-CBN 2)

JANICE DE BELEN (MAGPAKAILANMAN- ANG SWERTENG HATID NG PERA SA BASURA/GMA 7)

JODI STA. MARIA (MMK-BABY FOR SALE/ABS-CBN 2)

JULIA BARRETTO (MMK-BITUIN/ABS-CBN 2)

MARICEL SORIANO (MMK-BASO/ABS-CBN 2)

ROCHELLE PANGILINAN (KARELASYON-MY BROTHER’S DARK SECRET/GMA 7)

SYLVIA SANCHEZ (IPAGLABAN MO-TESTIGO/ABS-CBN 2)







BEST SINGLE PERFORMANCE BY AN ACTOR



ALDEN RICHARDS (EAT BULAGA Lenten Special-KAPATID/GMA 7)

DENNIS TRILLO (KARELASYON-ANG PAGIGING PRESO NI SALBY/GMA 7)

ENCHONG DEE (MMK-REHAB CENTER/ABS-CBN 2)

JC DE VERA (MMK-BASO/ABS-CBN 2)

JOHN ESTRADA (MMK-MANSANAS AT JUICE/ABS-CBN 2)

PIOLO PASCUAL (MMK-UPUAN/ABS-CBN 2)

ROCCO NACINO (MAGPAKAILANMAN-”LOSING JEFFREY FINDING JASON” (THE JASON TOMAS STORY)/GMA 7)

XIAN LIM (MMK-KWEKWEK/ABS-CBN 2)

YVES FLORES (MMK-MANSANAS AT JUICE/ABS-CBN 2)

ZANJOE MARUDO (MMK-ANINO/ABS-CBN 2)







BEST PUBLIC SERVICE PROGRAM



BUHAY OFW (AKSYON TV)

FAILON NGAYON (ABS-CBN 2)

IMBESTIGADOR (GMA 7)

MISSION POSSIBLE (ABS-CBN 2)

MY PUHUNAN (ABS-CBN 2)

SALAMAT DOK (ABS-CBN 2)

SOCO (ABS-CBN 2)

WISH KO LANG (GMA 7)







BEST PUBLIC SERVICE PROGRAM HOST



ALVIN ELCHICO/BERNADETTE SEMBRANO (SALAMAT DOK/ABS-CBN 2)

GUS ABELGAS (SOCO/ABS-CBN 2)

JULIUS BABAO (MISSION POSSIBLE/ABS-CBN 2)

KAREN DAVILA (MY PUHUNAN /ABS-CBN 2)

MARISSA DEL MAR (BUHAY OFW/IBC 13)

MIKE ENRIQUEZ (IMBESTIGADOR/GMA 7)

TED FAILON (FAILON NGAYON/ABS-CBN 2)

VICKY MORALES (WISH KO LANG/GMA 7)







BEST GAG SHOW



BANANA SUNDAE (ABS-CBN 2)

GOIN’ BULILIT (ABS-CBN 2)

HAPI ANG BUHAY (NET 25)







BEST COMEDY SHOW



#MICHAEL ANGELO THE SITCOM (GMA NEWS TV)

HAY! BAHAY! (GMA 7)

HOME SWEETIE HOME (ABS-CBN 2)

PEPITO MANALOTO (GMA 7)







BEST COMEDY ACTOR



CLARENCE DELGADO (GOIN’ BULILIT/ABS-CBN 2)

JAYSON GAINZA (BANANA SUNDAE/ABS-CBN 2)

JOBERT AUSTRIA (BANANA SUNDAE/ABS-CBN 2)

JOHN LLOYD CRUZ (HOME SWEETIE HOME/ABS-CBN 2)

JOSE MANALO (HAY! BAHAY!/GMA 7)

MICHAEL V (BUBBLE GANG/GMA 7)

SEF CADAYONA (BUBBLE GANG/GMA 7)

VIC SOTTO (HAY! BAHAY!/GMA 7)

WALLY BAYOLA (HAY! BAHAY! /GMA 7)







BEST COMEDY ACTRESS



AI AI DELAS ALAS (HAY! BAHAY!/GMA 7)

ANGELICA PANGANIBAN (BANANA SUNDAE/ABS-CBN 2)

CHARIZ SOLOMON (BUBBLE GANG/GMA 7)

MANILYN REYNES (PEPITO MANALOTO/GMA 7)

MUTYA ORQUIA (GOIN’ BULILIT/ABS-CBN 2)

NOVA VILLA (PEPITO MANALOTO /GMA 7)

POKWANG (BANANA SUNDAE/ABS-CBN 2)

SUNSHINE GARCIA (BANANA SUNDAE/ABS-CBN 2)

TONI GONZAGA (HOME SWEETIE HOME/ABS-CBN 2)

‘Yan Tayo,eh!

By Roldan Castro