Alden at Maine, tuloy na tuloy na ang teleserye sa GMA primetime

Ang huling pagkakataon na na-meet ko sina Alden Richards at Maine Mendoza ay noong mag-presscon sila para sa pelikula na una nilang pinagtambalan na sa Italy pa ang naging location.

Kinilig ako sa dalawa sa on screen chemistry nila na nang ma-invite ulit ako sa premiere showing ng pelikula ng dalawa, ikinaloka ko lang ang event na dinaluhan ko sa sobrang lakas ng hiyawan at tilian ng fans at supporters ng dalawa tuwing pa-tweetums ang mga eksena nila. Iba ang AlDub fans noon.

Pinatunayan ng mga tagahanga nila na ang AlDub supporters at fans ay hindi patitinag sa suporta at pagtangkilik sa phenomenal love team na binuo ng “Eat Bulaga”.

Ngayong Valentine’s Day ay haharap muli ang dalawa sa media para sa launching naman ng kauna-unahang teleserye nila sa telebisyon na matagal nang hinihintay ng kanilang mga tagahanga.

Oks ang title ng bagong serye ng dalawa dubbed “Destined To Be Yours”.

I’m sure ang AlDub fans ang unang-una magpapasalamat sa GMA dahil sa serye na matagal na nilang hinihintay.

Long overdue na nga ang seryeng ito na humarap sa maraming aberya.

Balita namin ay sa primetime ito ng Kapuso Network pagkatapos ng 24 Oras na news program.

Ngayon na tuloy na tuloy na ang drama-serye nina Alden at Maine, malamang sa hindi, mapababayaan na ng dalawa ang kanilang noontime show na “Eat Bulaga” lalo pa’t araw-araw halos ang kanilang taping.

Goodluck, Alden and Maine!