Albert Martinez, sinabihan ni John Estrada sa pag-exit sa ‘The Good Son’

NAGBIGAY ng konting reaksyon si Albert Martinez sa pag-alis ni John Estrada sa primetime series ng ABS-CBN na The Good Son kung saan naging part din siya at paminsan-minsan ay napapanood pa sa flashback.

Ayon kay Albert, ikinagulat niya ang pag-alis ni John na gumaganap bilang abogadong kapatid niya sa The Good Son.

“Kasi ang alam ko isang buo kaming ano, eh. Hindi ko alam na… yung detail ng pag-alis niya,” reaksyon ng aktor who is now celebrationg his 37th year sa showbiz industry.

Nasabihan naman daw siya kahit papaano ni John na aalis na siya sa serye.

“I was informed by John na e-exit siya. Sabi ko, ‘What happened?’ Sabi niya, it’s a long story. Di ko na tinanong. Basta sinabi sa aking ganun, I respect your privacy, so I didn’t bother. Nabasa ko na lang sa online news.

“Saka hindi ko rin alam talaga (kung anong nangyari). I wasn’t there. Kung anuman yung nangyari, sana ma-resolve nila. But unfortunately it happens, so hopefully, somewhat, somehow maayos din,” pahayag pa ng aktor.

Pagkatapos maging part ng sunud-sunod na teleserye – La Luna Sangre, Bagani at The Good Son – ay magbabakasyon muna si Albert sa Amerika ngayong April para makasama ang anak at apo.

He’ll be back after a month para muling gumawa ng teleserye at pelikula.

La Boka

by Leo Bukas