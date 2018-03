AKTIBO MULI SA SHOWBIZ: Maricel Soriano, excited sa pagbabalik-pelikula niya sa Mother’s Day!

BONGGA at muli na naman humarap si kamera si Maricel Soriano.

Yes, back na back muli sa showbiz si Marya dahil nagsimula na ang shooting ng pelikula ng Diamond Star sa Regal Films sa direksyon ng kaibigan niya na si Eric Quizon entitled My 2 Mommies with Paolo Ballesteros and Dianne Medina.

As of writing ay wala pa masyadong impormasyon na ibinbahagi ang Regal Films sa media.

Sa first shooting day ay dinalaw nina Mother Lily at Miss Roselle Monteverde ang set.

Ang picture lang ni Marya ang ipinu-push muna ng Regal Entertainment na for sure malamang sa hindi ay pang Mother’s Day Presentation ito ng film outfit.

The last social media info na nabasa namin kay Marya ay during her birthday celebration with her family last month.

Sa pagbabalik pelikula ng The Diamond Star, sana tuloy-tuloy na ito.

Welcome back Marya.

Reyted K

By RK Villacorta