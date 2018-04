Aiko Melendez, tinanggihan ang alok ng GMA- 7 para maging part ng ‘Bagani’

DATING kasamahan ni Aiko Melendez sina Sunshine Cruz at Wendell Alvarez sa hit teleseryeng Wildflower na tumagal din ng isang taon sa ere. Ngayon ay nag-ober-da-bakod na ang dalawa at bumalik sa GMA-7.

Ayon kay Aiko sa blogcon ng Bagani kung saan ginagampanan niya ang role ni Matadora, alam niya raw na lilipat si Sunshine.

“With Sunshine kasi, I’m very close to her, so somehow I know that there was an offer sa kanya. In fact, ako din, may offer din ako sa kabila before. Sabay na sabay yung Bagani and then yung offer ko don sa kabila.

“But I opted to stay with Kapamilya dahil nga ang ganda nung Bagani. Yung kay Wendell, hindi ko alam. It came as a shock to me kasi hindi na naman kami masyadong nag-uusap ni Wendell. Si Sunshine mas alam kong may offer sa kabila,” reaksyon pa niya.

Wala raw naman siyang nakikitang masama kung magtrabaho man ang ibang artista sa ibang TV network.

Aniya, “You know, any growth sa mga kasamahan ko, I’d be the happiest, kasi kami lang naman, especially with Sunshine, she’s a single mom, she just needed to work.

“So, I’m pretty sure, if after her project with sa kabilang bakod, she’d be happy to be back here in Kapamilya network. Kasi ang Kapamilya, iba rin naman kasing katrabaho,” pahayag pa niya.

Samantala, bida sa Bagani ang tambalan nina Liza Soberano at Enrique Gil. Napapanood ito sa ABS-CBN primetime bida.

La Boka

by Leo Bukas