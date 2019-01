Aiko Melendez, may message sa mga baguhang artista na feeling sikat

PARA KANINO kaya ang mensahe na pinost ng award-winning actress na si Aiko Melendez sa kanyang Facebook account?

Halata kasing may pinatatamaan siya bagamat wala naman siyang binanggit na pangalan.

“For the Newbies: The more you go up, the more you should be humble. Always keep your feet on the ground. Never allow stardom to eat the best of you.

“Ang observation ko kasi sa mga baguhan now kapag madaming followers sa twitter or Instagram, ibig sabihin made ka na. Nope po.

“Ang basis ng kasikatan ng artista is not only with one hit. Kaya nga me tinatawag na longevity, hanggang san tatagal ang kinang at galing mo?

“Yung iba kasi ginagamit din ang pagiging Diva sa imaging, But for me mas gugustuhin ko madinig sa katrabaho ko na, ‘Ay si Ms Aiko, ang gaan kasama sa work at magaling na artista.’ Kesa sa madinig na ang bigat nya kasama.

“I am speaking based on the fact na 30 years na ako sa industry at modesty aside wala pa ako naringgan na nagreklamo sa akin.

“Ayan tularan sana ng mga baguhan yan!

Be Humble.”

Ayan ha, alam n’yo na ang sikreto ni Aiko kung bakit hanggang ngayon ay nasa showbiz pa rin siya at nabibigyan ng magagandang roles.

La Boka

by Leo Bukas