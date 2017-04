Ai Ai delas Alas, walang takot na magpakasal ulit

NAGBIGAY ng konting detalye ang “Our Mighty Yaya” lead actress na si Ai Ai delas Alas sa naganap na engagement nila ng boyfriend na si Gerald Sibayan.

“Simple lang ‘yon. Isang gabi na nagising na lang ako na ibinigay niya ‘yung singsing. Simple lang ‘yon, pero one year na niyang itinatago ‘yung ring na ‘yon.

“Kumbaga, matagal na niyang itinatago ‘yon, pinag-ipunan. So, nu’ng nararapat na ‘yung time para sa kanya, ibinigay na niya kasi hindi na rin daw niya kayang isikreto,” kuwento ng komedyana.

After ng engagement ay sa kasalan na mauuwi ang lahat sa 2018. Wala ba siyang takot na magpakasal?

“Oo. Ganu’n pala ‘yon, ‘no? ‘Pag nandiyan na, iba pala ‘yung ipinipilit kaysa natural na dumarating. Kasi ‘yung last ko, ipinilit ko kasi ‘yon, eh.

“Marami akong gustong ipaglaban no’n. Marami akong gustong patunayan. Pero mali, eh. So, lahat ng nagsimula nang mali, natatapos nang mali. And lahat ng nagsimula nang tama, natatapos nang tama,” katuwiran pa niya.

Showing na ang “Our Mighty Yaya” on May 10 mula sa Regal Entertainment at sa direksyon ni Jose Javier Reyes.