Ai Ai delas Alas, tulala sa Best Actress award sa Queens World Film Festival

Napakagandang umaga sa inyong lahat … nagising ako at ito ang balita .. maraming salamat QUEENS WORLD INTERNATIONAL FESTIVAL AWARDS PARA SA PAG KAPANALO KO … pag kagising ko AT sinabi ni gerald natulala ako sabay iyak sabay luhod at umiyak sa pasasalamat AT nanginginig pa katawan ko ( buti wala ako sa nyc kasi baka mahimatay ako d ko din makuha ang award hahah comedy talaga) nais kong ibahagi ang award na ito sa aming producer BG PRODUCTIONS tita baby salamat , FERDY LAPuZ , DENNIS EVANGELISTA , at sa lahat ng crew and staff ng BG PRODUCTIONS … sa AMING NAPAKABAIT NA DIREKTOR LOUI IGNACIO . Salamat direk sa pag tyatyaga mo sa first scene nayun kung hindi mo ko tinulungan sa eksena d yung magiging posible.. nais ko i bahagi din sa aking mga co nominated na mga aktres sa ibang bansa … i want to dedicate this award sa mga anak ko SANCHO SHAUN SOPHIA ANDREI.. at kay darl GERALD.. kayo ang inspirasyon kong maging mahusay sa trabaho ko… sa aking pamilya kay MOTHER JUSTA … salamat mama …..at sa lahat ng mga nagmamahal at NAGDASAL PARA SA AKIN … MARAMING MARAMING SALAMAT PO.. And MAMA MARY thank you pinakinggan mo ang HILING ko sayo na ibulong mo sa makapangyarihan mong anak ang mga hiling ng aking puso .. AND TO GOD THE ALMIGHTY , LORD JESUS CHRIST WALANG HANGGANG PASASALAMAT SA PAGMAMAHAL AT LAHAT NG BLESSINGS NA IBINIBIGAY NYO … I LOVE YOU PO

A post shared by Martina Eileen Delas Alas (@msaiaidelasalas) on Mar 19, 2017 at 8:22pm PDT