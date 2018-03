AI AI DELAS ALAS, INE-ENJOY ANG PAGIGING TALENT MANAGER

AMINADO ang komedyante na si Ai Ai delas Alas na nae-enjoy niya ngayon ang bagong mundong pinapasok bilang isang talent manager.

Ang dating child star na si Jiro Manio na ipina-rehab at inalagaan ng komedyante ang kanyang unang talent.

Pero with the YouTube sensation na Ex-Battalion na isang “masa” na rap group, parang nanay-nanayan siya ng mga itinuturing niya na mga anak-anakan.

Nae-enjoy ni Ai Ai ang pag-aalaga sa mga talent niya na may kanya-kanyang mga personalidad. “Pero masusunurin naman. Para ka nagaalaga ng sarili mong mga anak,” pagkukuwento pa niya.

Mula nang i-launch ang grupong EX-Batallion sa media, sunod-sunod na ang mga invitation sa grupo. “Halos everyday may mga inquiries for bookings pero sabi ko sa kanila, hinay-hinay lang muna tayo dahil may malaking show sila sa Metro Manila very soon.

Ayaw ko naman kasi ma-pre-empt sila kaya most of their bookings ay sa mga provinces,” kuwento ng komedyante during the contract signing na isinagawa yesterday between her (as manager) and Frontrow International president, actor RS Francisco as the company’s latest product ambassador-endorser na makakasama na sa mga endorsers ng Frontrow kung saan kabilang sina Daniel Padilla, Kathryn Bernardo at drag racer na si Marlon Stockinger.

Malaki ang plano ni RS sa rap group na bahagi na ngayon ng Frontrow: “Gusto ko sila igawa ng music video in different parts of the world kung saan may mga branches kami. Singapore, Dubai, Hongkong,” nae-excite na kuwento niya.

Sabi ni RS: “I believe in them,” pahayag ng Frontrow president sa media.

In the near future, baka si Ai Ai ay mapapabilang na rin sa mga celebrity endorsers ng Frontrow ni RS.

Reyted K

By RK Villacorta