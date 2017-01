Ahron Villena, wala raw dapat ipaliwanag tungkol sa kasamang non-showbiz guy sa hotel sa Switzerland

Ayaw na sanang patulan pa ni Ahron Villena ang isyung nag-uugnay sa kanya at sa isang non-showbiz guy na nakasama niyang nagbakasyon sa Hotel Villa Honegg sa Switzerland nitong nakaraang Christmas vacation.

Ito ay matapos bigyang-kulay ng ilang netizens ang pagkakahawig ng background ng Instagram photos ng dalawa.

May ilan ding kumuwestiyon kung bakit tila iniwasan ni Ahron at ng kanyang travel companion, na may Instagram username na @krisbst08, na magbahagi ng litratong magkasama sila.

Samantala, sa Facebook account ni Ahron nitong January 3, nag-post ang actor at ito ang nilalaman:

“Ibang klase kayo!! Masyadong madumi utak nyo! Masyado nyo ako pnapasikat.”

Dugtong pa ni Ahron: “Oo nga dami naiingit. Marami pa nman kasunod lol.”

Pero sa mga sandaling ito, burado na ang nasabing post ni Ahron over his FB account.

Agad namang nilinaw sa amin ni Ahron na isang matalik na non-showbiz friend si @krisbst08. Madalas niya raw itong kasama with their group of friends. Ganu’n pa man, wala raw siyang balak magpaliwanag sa buong mundo kung sino ang gusto niyang makasama sa lahat ng mga lakad niya.

“Basta kami, masaya kaming lahat and we’re really, really good friends,” lahad pa niya.

Sa True Lang

by Throy Catan