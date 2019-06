AGREE OR DISAGREE: TNT Boys, magpapalit ng pangalan to TNT KIDS?

DAHIL June is Pride Month, happy ako if ever the pa-tweetums na trio na TNT Boys ay maging happy sa magiging desisyon nila sa buhay sa mga darating na panahon. The trio composed of Francis Concepcion, Mackie Empuerto at Kiefer Sanchez respectively ay isa sa mga Kapamilya talents na malayo na ang narating.

Mga “Little Bro” sa mga biritan ang tatlo na minsan sa pagiging tsikadora ni Vice Ganda, nag-suggest siya na palitan ang showbiz name ng tatlo na from TNT Boys ay maging TNT Kids na na noong una ay hindi ko agad-agad na pick-up ang point ng super in love na si VG.

Now I get it. Mas naiintindahan ko na kung bakit dapat magpalit ng pangalan ang trio.

May punto si Vice, na all-out supporter ng mga LGBTQ communities.

Sa ngayon, bukod sa pagiging busy ng tatlo sa iba’t ibang mga showbiz commitments nila, pursigido pa rin sila na makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Francis wants to become a doctor; Mackie want to pursue a career in showbiz like making movies at si Kiefer naman gusto maging isang civil engineer.

Recently, the three guested again sa show ni Ellen Degeneres sa US at nakaka-proud ang tatlo para sa mga Pinoy.

For me, kung ano man ang magiging “sila” in the near future, ang mahalaga ay lumaki ang mga “Little Bro” ni Vice Ganda na mabubuting mga tao.

Reyted K

By RK Villacorta