Aga Muhlach, hindi nag-retire sa kanyang acting career

HINDI MAN visible sa showbiz kamakailan, hindi ibig sabihin na nag-retire na ang aktor na si Aga Muhlach sa kanyang pag-arte sa showbiz.

“Nagpahinga lang,” kuwento ng aktor sa grand media conference ng pelikulang “First Love” ni Direk Paul Soriano kung saan si Bea Alonzo ang kanyang kapareha.

Nang i-offer ni Direk Paul kay Morning (palayaw ni Ag sa amin) ang project, hindi na nagdalawang isip ang aktor.

Gusto niya si Bea ang kapareha niya sa pelikula.

Sa katunayan, sa kagustuhan niya na ang aktres ang kanyang makapareha, si Aga mismo ang tumawag kay Bea at nag-offer sa kanya.

Aliw ang kuwento ni Bea nung tinawagan siya niya Aga (that will be another story).

“I am so thankful to the Lord, and thankful to all the people involved for making this happen. Thank you,” sabi ng aktor sa harap ng media.

Aga loves to act. Mula nang maging aktibo muli siya sa showbiz via Seven Sundays ng Star Cinema, naka-dalawang pelikula na ang aktor.

Ang First Love na kinunan sa Vancouver (Canada) kung saan na almost one month sila nag-shooting doon with Edward Barber at Albie Casino.

Aga plays the role of Nick na sumuko na sa kanyang buhay na nakilala si Ali played by Bea na isang photographer na may sakit sa puso ang pinaka-premise ng pelikulang First Love.

Aside from his film with Bea, natapos na rin ng aktor ang pelikulang “Greenland” with Alice Dixson kung saan sa artic pa sila nag-shooting.

“After Seven Sundays, iyong movie ko with Bea at yong sa amin ni Alice ang ginawa ko.” Sabi ng aktor.

Now, tell me, si Aga, nag-retire?

Sa October 17 (Wednesday) na ang showing ng pelikula na produced ng Ten17P together with ABS-CBN Films, Star Cinema at Viva Films.

Reyted K

By RK Villacorta