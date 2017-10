AGA MUHLACH IS BACK! “Seven Sundays”, wagi sa positive reviews!

BONGGA ang naganap na red carpet premiere last night ng pelikulang “Seven Sundays” ng Star Cinema na ginawa sa SM Megamall dahil suportado ng kanya-kanyang mga partners ang mga bidang lalaki.

Syempre, unang-una na happy ay ang nagbabalik pag-arte sa pelikula na si Aga Muhlach na lumakad sa red carpet with his wife na si Charlene Gonzales at si Dingdong Dantes kasama ang asawa na si Marian Rivera kung saan both spouses ay nagbigay suporta sa kani-kanilang mga mister. Sabay naglakad sa red carpet ang dalawang couples.

Si Enrique Gil who’s single, syempre suportado mng rumored girlfriend na si Liza Soberano na all out naman ang suporta kay Quen na sinuong ang trapik ng EDSA para makasama ang kapartner sa naturang event.

Well-attended attended ang preem kung saan ang mga showbiz friends ng mga cast ng pelikula ni Direk Cathy Garcia-Molina na “Graded A” ng Cinema Evaluation Board (CEB).

Present din syempre si Cristine Reyes and Kean Cipriano (who plays husband of Cristine) at si Ronaldo Valdez who plays “tatay” dying of cancer at si Donita Rose who plays wife of Aga sa pelikula.

Sa katunayan, sa pagmamahal ni Yan sa mister sa project na ito ni Dingdong, she even posted sa kanyang Instagram account ang trailer ng movie.

Spotted at last night’s event ay ang love team na sina May May Entrata at Edward Barber, Marco Gallo (minus Kisses Delavin); Andrea Bautista, Darren Espanto, Kakai Bautista at Teresa Loyzaga (mom of Diego).

Syempre, suportado si Aga ng mga anak na sina Atasha at Andres na sa tindig at itsura ay nagmana sa ama at ina na pwedeng-pwede maging artista.

Sa mga nakapanood ng pelikula last night, iisa ang pinaguusapan sa socmed na Aga Muhlach is back after a six years of absence sa pag-arte sa harap ng camera.

Yes, it’s a well-crafted film. Katulad ng kinaugalian namin, on the first day of showing kami manonood at excited na kaming manood mamaya.

Seven Sundays, showing na nationwide simula ngayong araw. Congratulations!

Reyted K

By RK Villacorta