Actor-Politician at anak na lalaki, parehong HIV positive?!

OLA CHIKKA na naman tayo to the maximum authourity of chikka! ‘Eto na naman ang aking pasabog.

This time, shocking ang aking write-up. Gabi ng Feb. 4, nakatanggap ako ng call from a very reliable source na for the first time, shock to death ang inyong lingkod. Sabi ko nga, ‘OMG! Gano’n?!’

Kasi, ito ‘yung mga sinabi niya: “Tita Swarding, may scoop ako. Kasi may kaibigan akong bilyonaryo na may kaibigan doctor sa isang kilalang ospital na nag-tsika sa akin na itong magaling na actor turn into politics ay HIV positive, pati ang kanyang anak na lalaki.

Kasi nagpa-check-up yata dahil pabawas nang pabawas ang timbang ng mag-ama. Shocking nga raw ang resulta, kasi both of them ay positive sa HIV. Halos hindi ako makapaniwala. Kasi isa siya sa mga respetadong tao sa kanilang lalawigan. Kasi humahawak siya ng mataas na posisyon sa pulitika.

Kung totoo man ito, mukhang nakadidiri naman na habang nangangampanya ang nasabing pulitiko, hindi nila alam na may sakit itong kinakatakutan ng marami.

Dapat mabigyan ito ng pansin ng mga kinauukulan kung totoo man ito. Nakapanghihinayang talaga kung ang tsikang ito ay may katotohanan. Kaya lang, ilang beses siyang tumawag sa akin na detal-yado lahat ang sinabi sa akin.

Ayaw kong magbigay ng clue. Kasi mahirap na, napaka-sensitive ng chikkang ito. Delicate para sa akin. Kaya gusto ko lang ipaalam sa madlang people na mag-imbestiga sila at tingnan nga ang kinikilos ng actor-politician na ito. Kasi sa ngayon daw, parang laging tuliro kasama na rin ang kanyang anak.

Kung totoo man ito kailangan po natin ang dasal sa kanila na mali ang findings ng mga doctor at mag-second opinion sila sa ibang hospital o kaya sa ibang bansa. Tutal, kaya naman nila dahil angkan sila ng madadatung.

Hay, naku! Hayan na muna tayo, su-baybayan na lang n’yo ang colum kong ito para sa mga darating pang detalye. ‘Yun na!

(By Tita Swarding)