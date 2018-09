Abay Babes bubusugin ang mata ng moviegoers

TIYAK na mabubusog ang mata ng mga manonood sa pinagsama-samang kagandahan, kaseksihan at kalokohan nina Roxanne Barcelo, Meg Imperial, Kylie Verzosa, Nathalie Hart at Cristine Reyes sa pinakabagong pelikula ng Viva Films na Abay Babes na showing sa Sept. 19.

Sa publicity photos pa lang ng pelikula ay super sexy na ang limang bida. Hindi rin halata ang laki ng tiyak ni Nathalie dahil ilang weeks pa lang ang ipinagbubuntis niya during the pictorial.

Nathalie is playing the role of Emerald na isang cover girl ng FHM sa Abay Babes. May alyas siyang “Bicol Express” dahil ayon dito, siya ang pinaka-hot sa grupo.

Si Ruby played by Cristine ay isa namang class topnotcher na naging doctor. Ibinahagi ni Cristine sa isang panayam na nag-enjoy siyang makipag-jamming sa kanyang mga co-stars sa tuwing breaktime sa shooting.

Ang 2016 Miss International naman na si Kylie Verzosa ay gaganap bilang madre sa pelikula. Una siyang napanood sa mga pelikulang Ang Panday at Kasal, ngunit ito ang kanyang first leading role.

Medyo pinapangit naman ang itsura ni Roxanne sa Abay Babes bilang kabarkada nina Nathalie na malapit nang ikasal. Pero pagdating naman sa hubog ng katawan ay hindi rin siya nagpatalbog sa apat na kasamahan, huh.

Ibang Meg naman ang mapapanood ng moviegoers sa Abay Babes dahil tomboy siya ditol. Wala siyang takot na gampanan ang mga karakter na ibinibigay sa kanya sa TV man o sa pelikula.

Ang Abay Babes ay sa direksyon ni Don Cuaresma.

La Boka

by Leo Bukas