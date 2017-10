ALEXANDER LEE AND HEART EVANGELISTA: Our Kilig Primetime Jagiyas!

ALEXANDER LEE

Real Name: Alexander Lee Eusebio

Birth Date: July 29, 1988

Zodiac Sign: Leo

Symbol: The Lion

Ruling Planet: Sun

Quality: Fixed

Element: Fire

Basic Trait: I Will

Closest Metal: Gold

Lucky Day: Sunday

Lucky Colors: Gold, Orange and Yellow

Lucky Gems: Carbuncles, Rubies and Diamonds

Lucky Flowers: Marigolds and Daffodils

HEART EVANGELISTA

Real Name: Love Marie Payawal Ongpauco

Birth Date: February 14, 1985

Zodiac Sign: Aquarius

Symbol: The Water Bearer

Ruling Planet: Uranus

Quality: Fixed

Element: Air

Basic Trait: I Know

Closest Metal: Aluminum and Uranium

Lucky Day: Saturday

Lucky Colors: Aquamarine, Electric Blue and Turquoise

Lucky Gems: Aquamarine

Lucky Flowers: Orchids

PATOK NA PATOK lalo na sa mga Pinoy na ‘kinain na ng sistema’ (o super adik lang sa Koreanovela at KPop) ang light series ng GMA-7 na “My Korean Jagiya” na pinagbibidahan ni Heart Evangelista with Korean actor Alexander Lee. Sa mga panggabing programa ngayon ng Kapuso network, tanging ang My Korean Jagiya ang talagang trending hindi lang sa social media pero pati na rin sa ratings game.

Bagay talaga sina Alexander at Heart. Maliban sa pareho silang good-looking at magaling umarte, pareho rin silang may genuine appeal sa press at sa mga fans. Well, we all know na kasal na si Heart Evangelista kay Senator Chiz Escudero, but we can only daydream of the possibilities, right?

Onscreen chemistry is proven. Kunwari, single and available pa si Heart. May chance kaya na ang Koreanovelang ito ay maging reality?

Kahit na ang personalidad ng dalawa ay magkasalungat sa ibang aspeto, magiging di-sente naman ang kanilang pagsasama kung romansa rin lang naman ang pag-uusapan. Gusto ng Aquarian ang pagiging maasikaso, malam-bing at galante ng Leo. Bibilib naman ang Leo sa katalinuhan, diskarte at confidence ng Aquarian. Ang pagkakaiba nila ang mag-a-attract para lalo silang mapalapit sa isa’t isa. Mahilig sila sa mga social gatherings at madalas ay nakukuha nila ang atensyon ng madla. Before you know it, sila na ang center of attraction!

Mas intense at seryoso ang Leo pagdating sa relasyon kesa sa Aquarian, pero maganda ito kung titingnan sa positibong anggulo. Bakit? Kasi matutulungan nila ang isa’t isa sa kanilang kakulangan pagdating sa personal, pag-ibig at kahit sa karir. Ang physical attraction ay agad na lilitaw, at mas lalong iinit ang bugso ng damdamin kung mas madalas silang magsama. Kailangan lang nilang siguraduhin na hindi nila hahayaan ang ego na sirain ang kanilang relasyon.

Aabot sa next level ang relasyon ng lalaking Leo at babaeng Aquarian kung mage-effort sila. May posibilidad na maging masyadong attached ang lalaki, habang si babae ay pa-relax-relax lang. Kailangan nilang magkasundo sa bagay na ito. Kailangan respetuhin ng lalaki ang pagiging carefree ni babae habang kailangan din namang intindihin ni girl ang pangangailangan ni boy. Usap lang nang masinsinan at may pag-asang umarangkada ang love affair na ito.

Rawr! Mukhang may sey off-cam ang Alexander-Heart, ha? Sa ngayon, makuntento muna tayo sa teleserye. Malay naman natin… Chos!

Pares-Pares

By Madam Damin