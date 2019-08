8 Star Magic artists nadagdag sa pamilya ng Beautederm

PORMAL nang ipinakilala sa press ng Beautederm Corporation sa pangunguna ng kanilang CEO na si Rhea Tan ang kanilang 8 endorsers na galing sa Star Magic ng ABS-CBN.

Kabilang sa 8 ambassadors ng kumpanya sina Carlo Aquino, Matt Evans, Ejay Falcon, Alex Castro, Hashtag Ryle Santiago, Jane Oineza, Kitkat at Ria Atayde.

Sina Carlo, Matt, Ejay, Alex, Jane, at Ria ay brand ambassadors ng amazing line of products sa ilalim ng Beautéderm habang si Kitkat naman ay brand ambassador ng Slender Sips ng RD Healthy Living Corporation, na sister company ng Beautéderm Corporation.

Actually, ang ilan sa kanila like Kitkat, Carlo at Alex ay matagal nang gumagamit ng Beautederm products. Naging kaibigan na rin sila ni Rhea. Kaya naman nitong afford na ng Beautederm na kumuha ng celebrity endorsers, ka-join siyempre ang beauty ng tatlo, huh.

Ayon kay Rhea, pamilya ang turing niya sa kanilang mga endorsers. In fact, ang ilan sa kanila ay tinuturuan din niyang magnegosyo gamit ang Beautederm products. And so far, so good naman lahat.

Samantala, si Rhea ay dating DJ sa isang FM station sa Baguio City at isa ring Marketing graduate bago siya nagsimulang magnegosyo.

Itinatag niya ang Beautéderm noong 2009 at malapit na silang magdiwang ng kanilang 10th year anniversary.

“Nag-uumapaw sa kaligayahan ang aking puso dahil lumalaki ang aming pamilya sa Beautéderm.

“Naghahanda kami sa mga kapana-panabik na mga events at milestones at humbled ako na ibahagi ang lahat ng ito di lamang sa aming brand ambassadors at sa mga kaibigan natin sa press ngunit pati na rin sa aming mga resellers at distributors,” pahayag ni Rhea.

La Boka

by Leo Bukas