7 YEARS NAGHINTAY: Ritz Azul, swak na swak maging movie leading lady

MALAKAS ang presence ni Ritz Azul sa kanyang first bida role sa pelikula na The Hopeful Romantic na showing na simula bukas, Wednesday, September 12 sa mga sinehan nationwide,

Malakas ang screen presence ni Ritz who plays the role of Veronica kung saan mai-in love sa kanya ang stage actor-comedian na si Pepe Herrera na nakilala bilang sidekick ni Coco Martin sa FPJ’s Ang Probinsyano.

Ang seksi ni Ritz lalo pa’t suot lang niya ay sando and tight-fitting jeans habang nakalugay ang kanyang soft-curl na buhok.

Positive ang reaction ng media (print and online bloggers) na nakapanood na ng pelikula niya kung saan it took her pala almost 7 years bago natupad ang pagbibida ng dalaga na in real life ay isang ‘promdi” from Pampanga.

Kung susumahin, ang daming pinagdaanan ni Ritz bago siya nagbida sa pelikulang ito.

Nagsimula siya sa mga palabas pang-telebisyon ng TV5 hanggang sa makatawid at mapabilang bilang isang Kapamilya star na ngayon ay mina-manage na ng Star Magic ang kanyang career.

Sa malaking break na ibinigay sa kanyang nina Mother Lily and Roselle Monteverde of Regal Entertainment, very thankful ang dalaga sa pagkakataon.

“Salamat ng marami kay Mother Lily. Sa Regal Films, kay Miss Roselle for this break. After seven years, dumating din po sa wakas,” kuwento niya.

Based on a lot of positive reviews and feedbacks sa merits ng pelikula last night ay hindi nalalayo na masusundan ng bagong project sina Ritz at Pepe na walang makapagsibi na swak na swak ang The Hopeful Romantic sa publiko na naghahanap ng kakaibang romcom at comedy film. The film is Rated PG by the MTRCB and Graded B by the Cinema Evaluation Board (CEB).

Reyted K

By RK Villacorta