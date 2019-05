7 YEARS IN LOVE: KathNiel, sa Morocco nagcelebrate ng kanilang anniversary

WAGING-WAGI ang love life nina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo dahil sa kanilang selebrasyon ng kanilang ika-pitong annivesary as “man and woman” (as makarelasyon), naglamyerda naman sa Morroco (sa African continent) ang dalawa.

Last Saturday, May 25 to be exact ang love anniversary ng KathNiel na ngayong nasa hustong gulang na ang dalaga, malamang ay pinapayagan na siya ng ina na bumiyahe without a chaperone na kasama ang boyfriend.

Sa social media emote ng dalaga, pinost niya ang caption na kalakip ng picture na magka-holding hands sila ng boyfie with a Morrocan fields background.

Say ni Kath sa posting niya sa IG: “New day, new adventure with this one!”

Nag-sightseeing din ang KathNiel sa mga Roman ruins ng Volubilis at inexplore ang Meknes.

Bilib naman kami kina Kathryn at Daniel dahil sa mga artistang ka-edad nila, rather than exploring or visiitng modern places para mag-shopping ay sa mga exotic places like Morocco nila mas gusto magbakasyon. They really want to learn history.

Ang tanong ko lang, kung sila lang dalawa ni Daniel ang magkasama sa biyaheng ito, malamang, they stay in one room. Sleep in one bed na kung malisyoso ka, sasabihin mo na pinagdududahan mo na may “something” na nagaganap sa dalawa kapag sila ang magkasama sa mga lakwatsa nila gayong mga adult and responsible naman silang mga dalaga at binata.

Nakabalik na rin from their vacay ang dalawa kasama ang mga friends nila at sinundo nga sila ni Mommy Min ni Kath sa airport.

Feeling ko, mga old souls sina Kathryn at Daniel dahil fascinated sila sa mga history, old civilizations at mga ruins.

Ano kaya ang mga katauhan nila sa previpus life nila? Just wondering.

Hindi kaya mga King nd Queen ang dalawa in their previous lives?

What if pag nagpa-regress kaya sila? Who knows, sila pala ang mga dating Romeo and Juliet noon.

Reyted K

By RK Villacorta