4 Year Course sa Electron College of Technical Education, Abot Kaya ng Masa

ABOT KAYA ng masa ang mga kurso sa Electron College of Technical Education (ECTE) kabilang ang 4 year courses na Bachelor in Technical Teacher Education (BBTE), Bachelor of Science in Information System (BSIS), at Bachelor of Science in Tourism Management (BSTM).

Sa halagang P4,980 per semester ay maaari na kayong makapag-aral sa kolehiyo at sa halagang P300 pesos na down payment ay enrolled na ang estudyante. Ang down payment ay ibabawas sa kabuuang tuition fee na P4,980 at ang natitirang bahagi ay maaring bayaran sa tuwing may eksaminasyon (Prelim, Midterm at Finals).

Makakapamili rin ang mga estudyante sa 2- year course ng ECTE katulad ng Computer Technology, Welding Technology, Garments Technology, Information System Technology, Hospitality and Restaurant Services, Secretarial and Accounting Technology, Electronics Technology, Automative Technology, Electrical Technology, Ref and Aircon Technology, at Drafting Technology. Ang mga kursong ito ay makukuha rin sa halagang P4,980 kada semestre.

Abot kaya rin ang mga short courses sa halagang P4,380, na maaaring bayaran nang installment basis, at maaari kang maging skilled worker na magiging susi sa pag-aapply ng trabaho sa loob at labas ng bansa. Kabilang sa mga short courses ng ECTE ay Electronics Technician, Gas / Diesel Mechanics, Practical Electricity , Computer Secretarial, Ref. And Air-Con Technician, Cellphone Technician, Autocad, Industrial Electricity, Massage Therapy, Hair Dressing, Food And Beverages, Beauty Care, Finishing Course for Call Center, Driving With Troubleshooting, English Proficiency, Adobe Photoshop, Motorcycle Mechanics, Bartending, Dressmaking, Beauty Care, Computer Technician, at Housekeeping.

Ang napakababang tution fee at installment plan ng ECTE ay malaking tulong sa mga mag-aaral upang maabot ang kanilang pangarap na magkaroon ng kalidad na edukasyon.

Ang Electron College of Technical Education ay matatagpuan sa 664 Quirino Hi-way Bagbag, Novaliches, Quezon City.

Para sa mga tanong at impormasyon, tumawag sa 418-2232 / 352-0081 / 703-0878.