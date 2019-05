3rd EDDYS AWARD, BONGGA ANG LABANAN

INAABANGAN talaga ang EDDY’S Award ng grupo ng SPEEd o Society of Philippines Entertainment Editors (SPEEd) sa darating na July.

Sa inilabas nila na official list of nominees para sa kanilang 3rd Eddys Award ay impressive ang kanilang napili at lumusot sa kanilang pamantayan compared sa mga mala-“utak” fan na mga award giving bodies na gusto lang ng ilan magpa-selfie with the celebrities na inawardan nila o di kaya’y sa grasya at pa-dinner o blowout ng mga nanalong artista or producer sa kanila. Tell me, how will you take them seriously? Keber ko nga naman sa kanila sa award-awardan nila?

But with Speed’s EDDY’S, no doubt na sila ang una sa listahan ko when it comes to credibility and consistency sa pamantayan ng pagpili nila ng kanilang dapat i-nominate. Narito ang kumpletong listahan ng mga nominado sa 3rd EDDYS:

BEST PICTURE:

1. Citizen Jake (Cinema Artists Philippines)

2. Goyo (TBA Studios, Artikulo Uno Productions & Globe Studios)

3. Liway (Alemberg Ang)

4. Rainbow’s Sunset (Heaven’s Best Entertainment)

5. Signal Rock (CSR Productions & Regal Entertainment)

BEST DIRECTOR:

1. Mike de Leon (Citizen Jake)

2. Joel Lamangan (Rainbow’s Sunset)

3. Kip Oebanda (Liway)

4. Chito Roño (Signal Rock)

5. Jerrold Tarog (Goyo)