2nd EDDY’s Award List of Nominees: Sharon, Aga, Enrique at Joshua, pasok sa listahan!

MUKHANG MAGANDA ang listahan ng maglalaban-laban para sa 2nd EDDY’s Award ng grupong SPEED, Inc. na kinabibilangan ng mga entertainment editors ng iba’t ibang mga broadsheets at tabloid sa bansa.

14 major awards ang ibibigay nila sa nararapat sa darating na June 3, 2018.

Ang mga nominated for Best Films ay ang sumusunod: Respeto, Unexpectedly Yours, Deadma Walking, Birdshot, Smaller and Smaller Circles.

Pasok sa nomination sa Best Actress category sina Joanna Ampil (Ang Larawan); Mary Joy Apostol (Birdshot); Sharon Cuneta (Unexpectedly Yours); Bela Padilla (100 Tula Para Kay Stella); at Alessandra de Rossi (Kita Kita).

Sina Abra (Respeto); Joshua Garcia (Love You To The Stars And Back); Edgar Allan Guzman (Deadma Walking); Aga Muhlach (Seven Sundays); at Ronaldo Valdez (Seven Sundays) ang mga nominated for the Best Actor award.

May tatlong special award na ipamimigay ng Eddys ngayong 2018: ang Joe Quirino Award ay igagawad sa yumaong movie reviewer at professor na si Mario Hernando (Posthumous); Manny Pichel Award naman para sa Entertainment Editor at columnist na si Ricky Lo; at ang Producer of the Year ay igagawad kay Vic del Rosario, Jr., ng Viva Films.

May parangal at special tribute (Posthumous) para kina Chinggoy Alonso, Herminio Bautista, Bernardo Bernardo, Emmanuel “Maning” Borlaza, Willy Cruz, Maryo J. Delos Reyes, Isabel Granada, Franco Hernandez, Mario Hernando, Argel Joseph, Cornelia “Angge” Lee, Alfie Lorenzo, Gil Portes, Rolly Quizon, Soxy Topacio, Romeo Vasquez, Zeny Zabala at Donna Villa.

Ang objective ng SPEED na magbiyag ng kanilang EDDY’s Award ay isang paraan para i-encourage, lalong pataasin ang moral at patuloy na magbigay-inspirasyon sa mga Filipino filmmakers, producers, writers, actors at iba pa na kasama sa pagbubuo ng isang matino at dekalidad na pelikula.

Narito ang official na mga nominado:

BEST FILM: “Birdshot”, “Deadma Walking” , “Respeto” , “Smaller And Smaller Circles” at “Unexpectedly Yours”.

BEST DIRECTOR: Julius Alfonso (“Deadma Walking”), Raya Martin (“Smaller And Smaller Circles”), Cathy Garcia-Molina (“Unexpectedly Yours”), Alberto Monteras II (“Respeto”) at Mikhail Red (“Birdshot”).

BEST ACTRESS: Joanna Ampil (“Ang Larawan”), Mary Joy Apostol (“Birdshot”), Sharon Cuneta (“Unexpectedly Yours”), Bela Padilla (“100 Tula Para kay Stella”) at Alessandra de Rossi (“Kita Kita”).

BEST ACTOR: Abra (“Respeto”), Joshua Garcia (“Love You To The Stars And Back”), Edgar Allan Guzman (“Deadma Walking”),Aga Muhlach (“Seven Sundays”) at Ronaldo Valdez (Seven Sundays).

BEST SUPPORTING ACTRESS: Angeli Bayani (“Maestra”), Alice Dixson (“The Ghost Bride”), Chai Fonacier (“Respeto”), Therese Malvar (“Ilawod”) at Jasmine Curtis-Smith (“Siargao”).

BEST SUPPORTING ACTOR: Enrique Gil (“Seven Sundays”), Sid Lucero (“Smaller And Smaller Circles”), Dido dela Paz (“Respeto”), Arnold Reyes (“Birdshot”) at Dominic Roco (“I’m Drunk, I Love You”)

BEST SCREENPLAY: Sigrid Andrea Bernardo (“Kita Kita”), Eric Cabahug (“Deadma Walking”), Jason Paul Laxamana (“100 Tula Para kay Stella”), Njel De Mesa and Alberto Monteras II (“Respeto”) and Raymond Lee/ Ria Limjap (“Smaller And Smaller Circles”).

BEST CINEMATOGRAPHY: Ike Avellana (“Respeto”), Mycko David (“Birdshot”), , Neil Daza (“The Ghost Bride”), Odyssey Flores (“Siargao”)and J.A. Tadena (“Smaller And Smaller Circles”).

BEST VISUAL EFFECTS: “Ang Panday”, “Bliss”, “Gandarrapido: The Revenger Squad”, “Ilawod” and “The Ghost Bride”.

BEST MUSICAL SCORE: Ryan Cayabyab (“Ang Larawan”), Jay Durias (“Respeto”), Robbie Factoran and Ricardo Jugo (“Siargao”), Von de Guzman (“Deadma Walking”) and Jerrold Tarog (“I’m Drunk, I Love You”).

BEST PRODUCTION DESIGN: Popo Diaz (“Respeto”), Michael Español (“Birdshot”), Gino Gonzales (“Ang Larawan”), Ericson Navarro (“Smaller And Smaller Circles”) at Mark Christian Sabas (“The Ghost Bride”).

BEST SOUND DESIGN: Nicole Amores, Jason Conanan, Mark Locsin, John Michael Perez, Kathrine Ariane Salinas, Mikko Quizon (“Siargao”), K.C. Caballero (“Ang Larawan”), Albert Michael Idioma (“The Ghost Bride”), Albert Michael Idioma (“100 Tula Para Kay Stella”) at Corinne De San Jose (“Respeto”)

BEST EDITING: Lawrence Ang (“Respeto”), Jay Halili and Mikhail Red (“Birdshot”), Marya Ignacio (“Kita Kita”).

Habang isinusulat namin ang istorya na ito, wala pang napipiling venue para sa 2nd EDDY’s. Huling isinagawa ang awarding nila sa Kia Theater sa Araneta Center, Cubao, Quezon City.

Reyted K

By RK Villacorta