2016 MMFF Best Supporting Actor Christian Bables, pinag-aagawan ng Dos at Siyete

Kaliwa’t kanan ngayon ang offers mula sa dalawang higanteng network na ABS-CBN at GMA 7 para kay Christian Bables, ang itinanghal na Best Supporting Actor sa Gabi ng Parangal ng 2016 Metro Manila Film Festival (MMFF) na ginanap sa KIA Theater noong December 29, 2016.

Ito ay dahil sa mahusay na pagganap niya bilang Barbs, best friend ni Trisha (played by Paolo Ballesteros, na nagwagi naman bilang Best Actor), sa pelikulang “Die Beautiful”.

Ano ba ang pakiramdam niya na pagkatapos niyang manalo bilang best supporting actor, may offer naman ngayon sa kanya ang dalawang network?

“Sa totoo lang po, sobrang blessed na po ako after kong manalo. Heto’t meron nga pong offer sa akin. Sana po, tuluy-tuloy na, kasi matagal ko rin pong pinagdasal na kahit papaano, mapansin din ang konti kong talento,” aniya.

May napipisil na ba siyang network kung saan niya gusto?

“Sa akin po, kahit saan naman po ako, ok lang sa akin. Ako pa po ba ang choosy? Hahahaha! Pero seriously, sobrang thankful ako. Kasi kahit po papaano napansin din po ako ng mga network. Sana po, tuluy-tuloy na po ito talaga sa akin. Basta po trabaho, go tayo riyan.” Sagot ni Christian

Sino ba ang ultimate crush niya sa showbiz at gusto niyang makasama sa work from GMA 7 at ABS-CBN?

“Matagal ko na po talagang crush si Marian Rivera po (GMA) at si Liza Soberano (ABS-CBN),” aniya.

Sa True Lang

by Throy Catan