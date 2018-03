2 karakter ni Jodi Sta Maria sa ‘Sana Dalawa Ang Puso’ may big switch

NAKAKAALIW talagang panoorin ang morning serye ng ABS-CBN na Sana Dalawa Ang Puso na pinagbibidahan nina Jodi Sta. Maria, Robin Padilla at Richard Yap lalo na ngayong tuloy na ang pagpapanggap ni Mona bilang si Lisa na parehas ginagampanan ni Jodi.

Dala ng problema sa pamilya, kinailangan nang tanggapin ni Mona ang offer ni Lisa. Sa tulong ni Kim (Nikki Valdez), unti-unti nang nagagamay ni Mona ang buhay ni Lisa bilang boss ng LGC at fiancé ni Martin (Richard Yap).

Cute ang mga eksena na bumabalik paminsan-minsan sa pagiging jologs ang karakter ni Mona while portraying Lisa lalo na do’n sa encounter nila ni Christopher de Leon (father ni Lisa) sa kanilang mansion.

Dahil hindi Inglisero si Mona, kulang na lang ay mag-nose bleed siya habang kausap ang daddy ni Lisa. Ha-ha-ha.

Aliw

Samantala, kung sa Be Careful With My Heart ay si Jodi ang kinikilig kay Papa Chen, baligtad naman sa Sana Dalawa Ang Puso dahil ang huli naman ang nagpapakita ng masidhing pagkagusto kay Jodi.

At dahil sobra niya itong mahal kaya inaantay na lang niyang maisaayos ang merger sa kani-kanilang negosyo. Desidido na siyang huwag ituloy ang kasal para palayain ang kanyang minamahal kasama ang kumpanya nito.

Napapanood ang Sana Dalawa ang Puso bago ang It’s Showtime sa ABS-CBN.

La Boka

by Leo Bukas